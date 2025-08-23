為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    老公「千里」外遇中國妹生子 老婆太晚發覺討不回公道

    陳姓男子訴請離婚被老婆發現有私生子，但太晚發覺討不回公道。示意圖。（資料照）

    陳姓男子訴請離婚被老婆發現有私生子，但太晚發覺討不回公道。示意圖。（資料照）

    2025/08/23 10:44

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子結婚1年後被公司派赴中美洲「千里達及托巴哥共和國」工作，他在當地與中國籍吳姓女子發生婚外情並生下一子，陳男因長年在海外，妻子完全不曉得丈夫已有私生子，直到2023年陳男訴請離婚時，陳妻才驚覺私生子不但已成年，且已被陳男領養，陳妻怒告求償500萬元，但法官認為已罹時效，判陳男免賠。

    判決指出，陳姓男子於25年前結婚，婚後一年，被老闆派到中美洲「千里達和托巴哥共和國」工作，陳男在當地工作時，與中國籍吳姓女子發生婚外情，兩人於2006年生下一個孩子，但吳女生下孩子一年後就離開千里達，返回中國生活，陳男與孩子在海外相依為命。

    陳男派駐海外工作期間，曾二度向妻子訴請離婚，但陳男兩次都具狀撤回或因無故不到庭，離婚失敗，直到2023年回台時，他再度向妻子訴離，陳妻調閱戶籍資料後，發現陳男這次返台除了離婚，還把私生子認養為二兒子。

    陳妻此時才覺現丈夫出軌外遇，怒向陳男和吳女提告求償500萬元。高雄地方法院審理時，陳男坦承婚外情，但辯稱妻子起訴時已逾10年而罹於時效，吳女則未出庭替自己辯護。法官綜合相關事證後，認定陳男部分已過時效，陳妻無法再究責，判他免賠，但吳女因未出庭進行「消滅時效抗辯」，因此認定她仍有侵害配偶權之責，判她應賠30萬元，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播