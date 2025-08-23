為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    人妻主動「約炮」還寫紙條氣老公 害小王得賠40萬

    羅妻每次與陳男到汽車旅館後，會寫紙條給丈夫羅男看，羅男怒告陳男，法院判決應賠償40萬元。示意圖。（資料照）

    2025/08/23 10:18

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市羅姓男子之妻，與陳姓男子外遇，羅妻每次與小王陳男到汽車旅館發生性關係後，還會在紙條上寫汽車旅館名字，拿給丈夫羅男看，似乎是蓄意激怒丈夫羅男，羅男進一步於去年抓到妻子與陳男到汽車旅館開房間，氣得控告陳男侵害配偶權，他主張陳男與自己老婆發生性關係7次，陳男應賠償80萬元，台中地院審理時，陳男強調自己沒有找羅妻，都是羅妻主動約他共赴摩鐵，台中地院認為陳男侵害羅男配偶權屬實，判決應賠償40萬元。

    判決書指出，台中市羅姓男子與妻子結婚約30年，妻子與陳男從2023年至去年（2024年）10月，一起出遊賞花、互傳親暱對話，甚至共赴汽車旅館7次，之後羅妻還會寫字條，例如「大里春天」（地區與汽車旅館簡稱）給丈夫羅男，羅男還在去年10月17日，在台中市大里區一家汽車旅館，當場抓到妻子與陳男開房間，他提起民事告訴，控告陳男並索賠80萬元。

    台中地院審理時，陳男不否認與羅妻到汽車旅館，但他強調，是「我沒約她（羅妻），也沒有找她，看通話紀錄就知道，都是她找我」。

    羅妻出庭作證說，自己與陳男在2020年認識，去年10月17日到大里區的汽車旅館，被丈夫羅男抓到的那次，是搭陳男的車子過去，她與陳男到汽車旅館都是性交，紙條上所寫「大里春天」等文字，「是我寫的，寫給丈夫看的」。

    法官認為，陳男與羅妻於2023年至去年10月17日，一起到汽車旅館發生7次性交行為，已達破壞羅男與妻子婚姻共同生活的圓滿安全及幸福，情節重大，足以構成侵害羅男配偶權，但審酌斟酌雙方身分地位、資力與加害程度等，判決陳男應賠償羅男40萬元，可上訴。

