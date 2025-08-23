持有大量靈骨塔 他被當成肥羊詐走55萬

桃園地檢署因詐欺案件，將完姓、左姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/08/23 10:27

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市完姓男子得知李姓市民持有大量靈骨塔位，去年12月4日佯稱要購買77個，誆「須先繳轉讓費用」，騙得李交付7萬2000元；完認為李好騙，告知友人左姓男子後，左男向李假稱要幫忙賣靈骨塔，陸續騙走李48萬元，桃園地檢署已因詐欺案件，將完、左提起公訴。

桃檢調查，完男（30歲）去年12月30日告知左男（28歲）自己順利騙到李姓市民的錢，左於是打電話聯絡李，告知李他可以幫忙賣靈骨塔，但李須先繳付稅金，李因此交付10萬元；今年1月10日，左要求李補稅金，又騙得15萬元；2月11日，左假稱想提前拿到完稅證明，須支付打通關節的費用，李又交付16萬元給左。

左男似將李姓市民當成提款機，已順利騙得41萬元，仍貪心於3月8日告知李還有稅金要支付，再騙得7萬元；還好李終於察覺有異，2天後告知他的朋友後，對方分析給他聽，他才知道自己被騙了，趕忙報警求助；警方指示李與左約定3月13日中午要交付補稅金3萬元，等左現身，埋伏的員警一擁而上，壓制左逮捕，再追查到完男，先後將2人依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦後，雙雙被起訴。

