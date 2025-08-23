台中神岡迷途到彰化！失智翁騎電輔車迷航40公里

老翁從台中神岡迷途到彰化市，員警上前協助。（圖由警方提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕迷航！1名82歲老翁21日下午2點從台中市神岡區家裡騎乘電動輔助車出門，竟一時找不到回家的路，迷迷糊糊中一路往南騎，直到晚間7點半騎到彰化市區時電力耗盡向店家求助，警方據報趕抵後發現老翁竟騎了長達3.5個小時，計算路途更是長達40公里，趕緊聯繫其家屬前來，確認老翁無大礙後，由兒子將其平安接返家中。

彰化警分局中正派出所長王錦城指出，前天晚間他與警員孫瑋君執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，指稱金馬路有一名高齡老翁騎乘電動醫療代步車電力耗盡，徘徊路旁向店家求助。熱心店家見老翁神情恍惚、疑似迷途，立即協助通報警方。

警方趕抵現場後，發現該名82歲的老翁竟自台中市神岡區一路騎行至彰化市，身心狀況明顯異常。員警在與其交談過程中，察覺老翁語無倫次，甚至錯將熱心店家認作親戚，疑似患有失智症。進一步檢視還發現老翁額頭有血跡，右後腦部有約50元硬幣大小的外傷，員警隨即通知消防局救護人員到場評估，並同步聯繫家屬前來。在警方全程陪同下，救護人員完成初步處置，待家屬趕抵現場，確認老翁無大礙後，由兒子將其平安接返家中。

救護人員為老翁進行簡單包紮。（圖由警方提供）

