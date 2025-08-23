市區馬路變「羊路」！駕駛傻眼急煞 飼主最高恐噴1.5萬

南投省道台16線水里市區路段，路口赫見一大群羊佔據道路影響交通，令往來用路人相當傻眼。（民眾提供）

2025/08/23 09:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕馬路變「羊路」！南投省道台16線水里市區路段，近日有民眾開車赫見大批羊群佔據道路，嚇到傻眼連忙急煞，對此，轄區集集警方表示，當時獲報緊急前往趕羊，並通知飼主帶回，由於動物侵入道路已影響交通，除可依法對飼主最高開罰600元，另有關動物管理未妥當，也可依動保法最高處1萬5000元罰鍰。

民眾表示，近日開車通勤行經水里，竟在繁忙的市區路口，赫見一大群羊佔據馬路，粗估有15隻，這群羊佔掉一整個對向車道，他深怕羊群跨越到自己的順向車道，只好趕緊停下，之後才慢慢駛離，由於羊群佔據的車道剛好就在彎道，若轉進來的車沒及時發現有羊擋在路上，恐發生路殺或連環車禍，後果不堪設想。

集集警方表示，當時獲報就有派員前往趕羊，先將羊群驅趕到路旁小路，再通知飼主帶回，由於水里市郊附近有農場養羊，過去在郊區道路也曾發生羊群在路邊散步影響交通，那時就已勸導過飼主，詎料此次大批羊群竟跑到車來車往的省道，除可依道交條例開罰300至600元罰鍰，也可依動保法裁處3000至1萬5000元罰鍰。

