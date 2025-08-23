為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高醫名師帶團出國揪女學生同房「嘴秋」的下場是丟官又賠錢

    高雄醫學大學公衛系兼任講師蕭世槐涉性騷女研究生，被法官判賠8萬元。（資料照）

    高雄醫學大學公衛系兼任講師蕭世槐涉性騷女研究生，被法官判賠8萬元。（資料照）

    2025/08/23 09:21

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄醫學大學公衛系兼任講師蕭世槐帶團出國參加研討會，卻於出國前夕傳訊女研究生「你可以跟我擠一間」、、「你太美了，我怕我忍不住」，女研究生怒告性騷擾，校方調查成立後祭出停聘處分，女研究生另提民事求償49萬5千元，法官也認定蕭男涉及性騷，但情節不算嚴重，判他賠8萬元。

    蕭世槐曾任高醫大附醫遠距健康照護中心主任、國際醫療中心主任、高雄市立大同醫院副院長、衛福部醫院評鑑委員，並曾獲第5屆國際醫療典範獎。

    判決指出，去年10月，蕭世槐要帶1名高醫公衛系碩士女研究生和其他5名女學生到韓國參加亞太公衛研討會，師生討論時，蕭向女研究生說：「我有機場的VIP，可以使用機場貴賓室，你可以跟我一起進去使用貴賓室，但如果被拍到會被說成老師帶女學生去開房間」。

    同年9月3日，蕭又傳ILNE給女研究生，內容包含「哈哈，你可以跟我擠一間，歡迎啊」、「你太美了，我怕我忍不住」等涉及性暗示，女研究生為怕出國又被騷擾因而退團，並向校方性平會申訴。

    高醫大召開性平會調查，蕭世槐否認有性騷，並辯稱是為減輕對方經濟壓力，才提議同住分攤房費，但調查結果認定蕭的言詞已構成性騷擾，停聘蕭在公共衛生系的講師職務，並要求蕭自費接受4小時心理諮商與輔導，且要上8小時性別平等教育課程，而蕭原在高醫大附醫擔任遠距健康照護中心主任也被拔除主管職。

    女研究生提告民事求償，要求蕭賠她49萬5千元的精神損害及機票、醫療費用，高雄地方法院簡易庭審理時，蕭仍否認犯行，並表示他已完成校方要求的4小時諮商及8小時教育相關課程；法官綜合相關事證後，認定蕭的言論涉及性暗示，已逾越合理的師生互動，但考量情節不算嚴重，判他賠8萬元，可上訴。

    高醫大公衛系講師蕭世槐遭控騷擾，於出國參加研討會前夕，竟傳訊女研究生邀同房涉及性騷擾。 （讀者提供）

    高醫大公衛系講師蕭世槐遭控騷擾，於出國參加研討會前夕，竟傳訊女研究生邀同房涉及性騷擾。 （讀者提供）

