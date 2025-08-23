為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    國道拒測挨罰18萬3千 稱警未告知酒測被法官打臉

    陳姓男子行經國道行經酒測攔檢點拒測駛離，被罰18萬3千元，打行政訴訟稱員警全程未告知要酒測，遭台中高等行政法院打臉駁回。（記者陳建志攝）

    2025/08/23 09:28

    〔記者陳建志／台中報導〕陳姓男子去年9月開著A女的車行經國道3號警方設置的酒測攔檢站，員警發現未繫安全帶要求靠邊，陳男卻加速駛離，警方依未繫安全帶、拒測裁罰18萬3000元，並吊扣牌照24個月，陳男辯稱員警全程未告知要酒測，因無照心虛離開並非拒測，提起行政訴訟；台中高等行政法官勘驗蒐證影像，確認未繫安全帶、拒測打臉陳男，不過吊扣牌照24個月則撤銷。

    判決指出，陳男2024年9月16日晚間8點多，駕駛A女所有的自小客車行經國道3號北向172.2公里酒測管制站，員警發現未繫安全帶要求靠邊，陳男卻加速離開，員警事後依行經高速公路未繫安全帶、拒測開罰18萬3000元、3年內不得考領駕駛執照，並應參加道路交通安全講習，以及吊扣牌照24個月，陳男和A女不服提起行政訴訟。

    陳男辯稱，當時在被攔停時，員警只告知未繫安全帶，須停靠至路旁，因自己無駕駛執照，心生恐懼才開車拒檢，過程中員警未曾告知要進行酒測，因此並無拒測的違規，主張拒測裁罰撤銷。

    台中高等行政法院法官勘驗現場採證影像，發現當時警方在車道上設置管制站，前方並放置有一亮著「酒測攔檢」的燈光看板，一般人可明顯得知此為執行酒精濃度測試的檢定處所，但攔查陳男時，發現他安全帶沒扣好，示意要陳男靠邊，陳男卻逕自加速離開，明顯有不依指示停車接受稽查。

    陳男雖主張，過程中員警未曾告知要進行酒測，並無拒絕接受酒測的違規，但依道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款規定，駕駛人「行經警察機關設有告示執行酒精濃度測試之檢定處所時，不依指示停車接受稽查」作為處罰要件，因此裁罰無誤。

    不過法官認為，處罰條例第35條第9項對駕駛人酒駕施以吊扣牌照24個月處分，當以汽機車所有人與駕駛人為同一人之時，因此判決吊扣A女牌照24個月撤銷。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

