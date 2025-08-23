為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    包廂指親酒店妹再性侵 酒客賠百萬換緩刑

    李姓男子到酒店消費，酒後亂性，被控包廂內指侵酒店女公關，再載回家性侵；法院審理時，拿出100萬與對方和解獲判緩刑5年。示意圖。（資料照）

    李姓男子到酒店消費，酒後亂性，被控包廂內指侵酒店女公關，再載回家性侵；法院審理時，拿出100萬與對方和解獲判緩刑5年。示意圖。（資料照）

    2025/08/23 08:59

    〔記者林嘉東／台北報導〕李姓影印機維修員去年到台北市一間酒店消費，點了小敏（化名）坐檯陪酒，未料李男酒後亂性，在包廂內強吻、撕掉小敏NuBra、指侵她，並尾隨進入包廂廁所，扒光小敏衣服指侵，再趁小敏下班後，載回家性侵得逞。台北地院審理時，李男得知事態嚴重，拿出100萬元和小敏和解，法官考量兩人已和解，依強制性交罪，判李男2年徒刑，緩刑5年，1年內完成法治教育課程5場次，並提供220小時義務勞務。

    113年2月間凌晨，李男到台北市一間酒店消費，點了小敏坐檯陪酒，未料，李男酒後亂性，耐不住高漲「性」致，被控在包廂內強吻小敏、撕掉她的NuBra、指侵她，接著尾隨她進入包廂廁所，扒光她衣服指侵，隨後，趁小敏不勝酒力，攔車將小敏載回家性侵得逞。

    小敏遭性侵後，向警方報案遭李男性侵過程，並手繪李男房間相關位置圖，檢方調查後將李男依強制性交罪嫌起訴。法院審理時，李男得知事態嚴重，當庭表示願與小敏和解，小敏願意以100萬元和解，原諒李男的莽行，李男也展現誠意拿出60萬元，餘款40萬元分期支付。

    判決指出，強制性交罪為3年以上10年以下有期徒刑之罪，考量李男已與小敏和解與原諒，若判他3年太重，因此引用刑法第59條其情可憫減刑，判刑2年，緩刑5年，1年內完成法治教育課程5場次，並提供220小時義務勞務。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

