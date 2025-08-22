又來亂！曾反串青鳥踢館長場的「吃屎哥」 今又衝羅明才反罷場撒冥紙挨揍

「吃屎哥」游兆霖疑似故技重施，今晚在馬公室內體育場，國民黨舉辦「反惡罷之夜」活動再度衝到台前撒冥紙，遭黨工壓制，新店分局員警將他帶離現場。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/22 23:50

〔記者鄭景議／台北報導〕上月才在網紅「館長」陳之漢，於凱道上台宣講反罷免時，反串成青鳥闖入撒冥紙鬧場的網紅「吃屎哥」游兆霖，今日疑似故技重施，晚間在馬公室內體育場，國民黨舉辦反惡罷之夜活動中，吃屎哥再度衝上前撒冥紙。並高喊：「國民黨賣台！」，多名黨工立刻一擁而上，將他拉離現場，過程中還有人揮拳毆打他的頭部。新店分局立即將他帶離現場，訊後依違反集遊法第5條及社維法第68條函送法辦。

新店分局表示，國民黨主席朱立倫與立委羅明才上台宣講時，游男衝至舞台前方撒冥紙。維安警力立即將游男壓制帶離現場，並帶返碧潭派出所。目前正詢問其動機，將依集會遊行法第5條、社會秩序維護法第68條函送辦理。

請繼續往下閱讀...

「吃屎哥」游兆霖曾拍影片挺前台北市長柯文哲，7月還曾拍片喊挺國民黨立委牛煦庭，要反罷免，稱罷免的人都吃飽太閒，僅過數日卻又改口挺罷免，立場反覆遭網友質疑根本是在反串。

此次他在臉書宣稱「國民黨就是這種貨色中共派來的！要掏空台灣！支持大罷免！反核電重啟！我將提告新店區里長聯誼會鄭富濃傷害罪，我腦震盪，現在很不舒服！國民黨都是動手暴力」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法