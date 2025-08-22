為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    通風不良吸入沼氣！鶯歌工安意外 越南移工1死1傷

    新北市鶯歌東門溪排水及鳳鳴疏洪池工程發生工安意外，移工吸入沼氣，釀1死1傷。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市鶯歌東門溪排水及鳳鳴疏洪池工程發生工安意外，移工吸入沼氣，釀1死1傷。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/08/22 23:34

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市鶯歌區一處滯洪池工程今天發生工安意外，阮姓越南籍移工在深約4公尺的工作井施工時暈倒，同鄉斐姓移工見狀進入豎井救人，未料兩人都昏迷，獲救後緊急送醫；但阮男晚間傷重不治，釀成一死一傷悲劇。勞檢單位趕往了解，發現為水利局東門溪排水改善及鳳鳴滯洪池工程，初判為通風不良，導致工人吸入沼氣昏迷，已勒令停工，進一步釐清案發原因。

    新北市警、消下午5時21分許獲報，鶯歌區龍一路、鳳三路路口驚傳工安意外，工人發現阮姓及斐姓兩名越南籍移工，倒臥深約4公尺的的排水下水道豎井中，警、消趕抵，詢問關係人，得知阮姓移工到深約4公尺的豎井施工昏倒，另名同鄉裴姓移工見狀，進入豎井救人，兩人隨即都昏倒豎井中，同事見狀報案。

    30餘名消防員趕抵救援，獲報後約30分鐘救起斐姓移工，意識清醒送醫，但獲報後40分鐘，救出阮男，已失去生命徵象，到院急救至晚間7時許不治，警方將於明日相驗釐清死因。

    相關單位查訪關係人，得知下午5時許，阮男進入豎井施工，疑因通風不良下井後吸入沼氣，下井後突感不適暈倒，斐男發現同鄉沒回應，衝下井救援但也吸入沼氣不適，導致兩人暈倒工作井中，緊急送醫仍釀成1死1傷悲劇。

    消防緊急給氧。（記者吳仁捷翻攝）

    消防緊急給氧。（記者吳仁捷翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播