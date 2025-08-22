通風不良吸入沼氣！鶯歌工安意外 越南移工1死1傷

新北市鶯歌東門溪排水及鳳鳴疏洪池工程發生工安意外，移工吸入沼氣，釀1死1傷。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/22 23:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市鶯歌區一處滯洪池工程今天發生工安意外，阮姓越南籍移工在深約4公尺的工作井施工時暈倒，同鄉斐姓移工見狀進入豎井救人，未料兩人都昏迷，獲救後緊急送醫；但阮男晚間傷重不治，釀成一死一傷悲劇。勞檢單位趕往了解，發現為水利局東門溪排水改善及鳳鳴滯洪池工程，初判為通風不良，導致工人吸入沼氣昏迷，已勒令停工，進一步釐清案發原因。

新北市警、消下午5時21分許獲報，鶯歌區龍一路、鳳三路路口驚傳工安意外，工人發現阮姓及斐姓兩名越南籍移工，倒臥深約4公尺的的排水下水道豎井中，警、消趕抵，詢問關係人，得知阮姓移工到深約4公尺的豎井施工昏倒，另名同鄉裴姓移工見狀，進入豎井救人，兩人隨即都昏倒豎井中，同事見狀報案。

請繼續往下閱讀...

30餘名消防員趕抵救援，獲報後約30分鐘救起斐姓移工，意識清醒送醫，但獲報後40分鐘，救出阮男，已失去生命徵象，到院急救至晚間7時許不治，警方將於明日相驗釐清死因。

相關單位查訪關係人，得知下午5時許，阮男進入豎井施工，疑因通風不良下井後吸入沼氣，下井後突感不適暈倒，斐男發現同鄉沒回應，衝下井救援但也吸入沼氣不適，導致兩人暈倒工作井中，緊急送醫仍釀成1死1傷悲劇。

消防緊急給氧。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法