再接再厲！8/22 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

8月22日開獎的第114000081期大樂透、第114000204期今彩539頭獎皆摃龜。（本報合成）

2025/08/22 22:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月22日開獎的第114000081期大樂透、第114000204期今彩539頭獎皆摃龜。

第114000081期大樂透中獎號碼「23、33、38、43、45、47，特別號：36」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共27注中獎，每注可得8萬2377元；肆獎共80注中獎，每注可得1萬7872元；伍獎共1522注中獎，每注可得2000元；陸獎共2202注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4004注中獎，每注可得400元；普獎共2萬9785注中獎，每注可得400元。

第114000081期49樂合彩中獎號碼為「23、33、38、43、45、47」。四合摃龜；三合共90注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3204注中獎，每注可得1250元。

第114000204期今彩539中獎號碼為「06、07、21、37、38」。頭獎摃龜；貳獎共243注中獎，每注可得2萬元；參獎共6996注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5177注中獎，每注可得50元。

第114000204期39樂合彩中獎號碼為「06、07、21、37、38」。四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共219注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2320注中獎，每注可得1125元。

第114000204期3星彩中獎號碼為「373」。壹獎共51注中獎，每注可得5000元。

第114000204期4星彩中獎號碼為「2043」。壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

