    首頁　>　社會

    未落實督導!貨車斜坡滑行專員慘遭夾死 台灣宅配通所長判刑8月

    吳姓專員因貨車滑落遭夾死，高院認定營業所長涉過失致死判刑8月。（記者楊國文攝）

    吳姓專員因貨車滑落遭夾死，高院認定營業所長涉過失致死判刑8月。（記者楊國文攝）

    2025/08/22 22:20

    〔記者楊國文／台北報導〕台灣宅配通公司營業所王姓所長，指派吳姓專員支援宅配，吳男到宅配處拉手煞車下車，貨車竟自斜坡滑行，吳男緊急跳進駕駛座，卻連人帶車撞進民宅內，慘遭夾死；高等法院認為王姓所長未落實督導吳男，是否確實拉起手煞車、及使用「車輪擋」等設備防止貨車滑落等，依過失致死罪判王姓所長8月徒刑。

    檢方調查，2021年2月19日下午2時，台灣宅配通公司桃園營業所王姓所長指派吳姓專員，支援貨物宅配運送工作，但未督導吳男檢查小貨車的煞車是否正常、亦未訂定車輛停放斜坡的安全工作守則，或在小貨車內配置避免車輛滑落的「車輪擋」等相關設備，即貿然由吳男駕車進行貨物配送工作。

    吳男抵達客戶住處後，將手煞車拉起，並將貨車停放在該民宅前的斜坡（坡度約4至9度），該貨車的手煞車行程較一般車輛長，也未配置車輪擋等設備，以致吳男將貨車停放於斜坡上後，在未完全拉緊手煞車情形下，離開車輛聯繫收貨者。

    吳男下車後約21秒，貨車的手煞車自行彈開，貨車逐漸加速往斜坡下方滑行，吳男見狀，立即上前打開駕駛座車門，欲進入駕駛座並操控車輛，卻因此連人帶車遭推撞至民宅旁，受困於貨車車門與民宅旁的鐵柱間，導致吳男胸、腹部遭夾擠，窒息死亡。

    吳男家屬認為台灣宅配通公司、王姓所長有過失致死疏失提告，桃園地檢署依過失致死罪將王姓所長起訴。台灣宅配通公司因違反職業安全衛生法，遭裁罰罰金30萬元。

    高等法院審理認，王姓所長未依照職業安全衛生法等規定，確實督導死者吳男檢驗貨車，而其手煞車行程過長，吳男無法確認該車輛是否確實拉起手煞車，且未督導吳男使用車輪擋，也未建立完整的送貨車輛停放斜坡的標準程序、安全衛生工作守則，以致吳男送貨時遭貨車自斜坡滑落而撞擊死亡，雖然吳男本身也有過失，仍依過失致死罪判王姓所長8月徒刑，可上訴。

    熱門推播