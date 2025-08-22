屏縣公會理事長糾眾攔車 要脅加入公會 判刑13月

屏縣某公會理事長糾眾攔車，涉嫌要脅業者加入公會並痛打，被高雄高分院判囚定讞。（記者鮑建信攝）

2025/08/22 21:40

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣某公會黃姓理事長糾眾半路攔車，涉嫌強行要求林姓工程行負責人加入工會，甚至動手打人，被高等法院高雄分院依傷害罪，判處徒刑13月牢獄定讞。

警方調查，被告黃男未曾受屏東縣環境保局委託行使查緝業務，竟於2020年10月8日下午，指示多名身分不詳男子，在潮州鎮愛國路與四維路交岔路口處，強行將被害人林男駕駛載運土石自用大貨車攔下後，出示環保局函文，要求他加入公會。

林男當場拒絕，黃男到場見狀，涉嫌動手毆打，造成頭部等多處受傷，並將他壓制在地，強迫留下連絡電話後放行。林男隨後向縣警察局報案，警方會同縣調查站共同清查，查扣環保局公文，全案依傷害罪函送屏東地檢署偵查、起訴。

屏東地院判處黃男有期徒刑1年2月，他不服上訴指出，與林男達成協議，捐6萬予慈善團體，並坦承犯行。又說，若入監執行，家庭恐失去支柱，要求從輕發落。

高雄高分院審酌黃男行經惡劣，直到2審始認罪，但姑念其捐款並和解，改判1年1月，仍然要關，不得再上訴，全案落幕。

