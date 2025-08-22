為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高雄男遛狗遭轟12槍行刑式槍殺 高大成曝1細節：死者比凶嫌大尾

    高大成分析，兇嫌應該不是職業殺手，但肯定的是要置他於死地，而且死者的地位一定比兇嫌大尾。（記者蔡淑媛攝）

    高大成分析，兇嫌應該不是職業殺手，但肯定的是要置他於死地，而且死者的地位一定比兇嫌大尾。（記者蔡淑媛攝）

    2025/08/22 21:45

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕高雄左營今晨發生行刑式槍擊案，51歲羅男在住家前遭連開12槍狙殺，身中5槍死亡。法醫高大成分析，凶嫌應該不是職業殺手，否則不會開這麼多槍，但肯定的是要置他於死地「不死不行！」而且死者的地位一定比凶嫌大尾。

    左營文學路今晨6點51分許驚傳槍擊，羅男在住家前遭連開12槍狙殺，頭、頸、腹身中5槍，當場身亡。羅男因詐欺、竊盜案遭通緝，今早出門遛狗時，在家門前遭伏擊槍殺，槍手開白色BMW轎車逃逸，警方在橋頭區甲田街一帶發現轎車已被燒毀，槍手仍在逃。

    高大成說，凶嫌開12槍，可能身帶兩把槍，有預謀犯案，不然一把槍能連開12槍很少，而且要鑑定現場彈殼是否為同一把槍射出，從凶嫌犯案行跡可知一定掌握死者作息，知道他早晨出門遛狗。

    犯案動機方面，高大成分析，槍擊案動機包括情、財、仇殺，但黑道這種犯案行徑應為財殺，且欠債高額，聽說行凶時有講幾句話，從死者中彈部位集中在頭、頸、腹，置人於死意味濃厚。

    高大成也說，一般行刑式槍決，凶嫌殺人時不會說話，一舉槍就射擊，而且很準，大概都開3、4槍就走人，否則開愈多槍，愈會被注意到。他也質疑此案特殊，通緝犯能住在家裡，還能外出遛狗，凶嫌開槍要致命，也可能提擔心被報復。

    高大成說，凶嫌開12槍，警方調查要彈道比對，從中彈部位能推斷射擊距離，包括接射、近射或遠射，還有彈著點、射擊角度，都能研判凶嫌是不小心開槍，還要置人於死。

    高大成說，兇嫌開12槍，警方調查要彈道比對，從中彈部位能推斷射擊距離，包括接射、近射或遠射，研判兇嫌是不小心開槍，還要置人於死。（記者蔡淑媛攝）

    高大成說，兇嫌開12槍，警方調查要彈道比對，從中彈部位能推斷射擊距離，包括接射、近射或遠射，研判兇嫌是不小心開槍，還要置人於死。（記者蔡淑媛攝）

