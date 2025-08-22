為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    詐領11萬特別費! 金門烏坵鄉代會主席陳興德一審判8年8月

    圖為金門地政局副局長關嘉荣（左）前往烏坵鄉，為鄉代會主席陳興德（右）等人主持當選就職典禮。（讀者提供）

    2025/08/22 21:15

    〔記者吳正庭／金門報導〕無黨籍金門縣烏坵鄉民代表會主席陳興德，擔任副主席、主席期間，以私人消費假藉餽贈、祝賀等名義，申報公務支出以核銷特別費，觸犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，金門地院今天判陳興德徒刑8年8月，褫奪公權4年，可上訴。

    金門地方法院指出，陳興德2018年12月25日至2022年12月24日，擔任金門縣烏坵鄉民代表會第10屆副主席，2022年12月25日起擔任烏坵鄉代會第11屆主席至今，明知烏坵鄉公所每月編列鄉代會主席特別費2萬3700元、副主席特別費1萬1850元，且特別費的使用限於「因公支出」。

    法官指出，陳興德利用其擔任烏坵鄉代會副主席機會，為自己與2子私宅購置家電，卻以特別費核銷，另藉親戚婚宴為由，偽造填載謝卡以行使，先後在110年度詐領副主席特別費5萬8250元、111年度詐領副主席特別費5萬5950元。

    法官表示，審酌陳興德承認公務員登載不實、行使公務員登載不實文書、使公務員登載不實、行使使公務員登載不實文書犯行，否認偽造私文書與行使偽造私文書犯行，始終否認利用職務機會詐取財物，及偵查中自動繳交犯罪所得9萬4200元扣案的犯後態度；陳興德犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑7年9月，褫奪公權4年；又犯利用職務機會詐取財物罪，處7年8月，褫奪公權4年；應執行8年8月，褫奪公權4年。犯罪所得9萬4200元沒收，未扣案犯罪所得2萬元沒收。

