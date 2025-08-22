為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竹東少年遭凌虐致死 共犯「這原因」提議丟包宜蘭頭城山區

    竹東17歲曾姓少年遭凌虐致死後棄屍宜蘭，疑有地緣關係。（民眾提供）

    竹東17歲曾姓少年遭凌虐致死後棄屍宜蘭，疑有地緣關係。（民眾提供）

    2025/08/22 20:49

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮17歲曾姓少年，只因積欠2萬5千元修車費，慘遭友人擄人凌虐致死後棄屍，殘忍行徑震驚社會，檢警昨逮捕23歲謝男等9名犯嫌；至於犯嫌為何從新竹縣尖石鄉山區，載屍到130公里外的宜蘭縣頭城山區丟棄，據了解是因為有地緣關係。

    曾少遭擄人勒贖致死案件，檢警共逮捕9名犯嫌，其中1嫌是現役海軍中士，4嫌是未成年。經新竹地檢署檢察官訊問後，認謝等5名被告涉犯刑法擄人勒贖致死、3人以上私行拘禁致死罪，嫌疑重大，認有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，向新竹地院聲請羈押禁見；新竹地院今天下午約4點半，諭知5名成年被告羈押禁見，另4名少年裁定收容。

    全案發生在本月17日，國中畢業未升學到工廠上班的曾少，向23歲謝姓友人借車不慎撞壞，送修2萬5千元，謝男夥同共犯17日到曾少的竹東鎮住處要錢不成，晚上約6點40分左右，將曾少載到尖石鄉犯嫌老家毆打凌虐致死，犯案後還打電話給曾少家屬，勒索15萬元贖金。

    據了解，曾少遭謝男等人以棒棍毆打，當眾人驚覺曾少已失去呼吸心跳時，謝男曾提議送醫，但被在場同夥彭男阻止。彭男曾在宜蘭縣頭城打工，熟悉當地，因此提議把曾少載到宜蘭頭城棄屍。當下便就近找來一只大塑膠袋，將曾少套入袋子，再搬上後座夾在中間，從尖石山區開車經桃園市復興鄉，沿途將曾少手機及犯案工具棍棒等證物丟掉，之後經國3轉國5開到宜蘭頭城山區，最後將曾少推入山谷。

    據了解，曾少身強體壯，就學期間曾是體育選手。法醫相驗，死者無明顯外傷，但四肢有大面積瘀血，預計擇日解剖查明。

    新竹縣政府教育局表示，涉案少年皆與高中入學學校聯繫轉銜輔導。死亡學生因未成年，畢業未就學，將由社會處後續協助。

    謝男與同夥17日到曾少住處要錢不成，曾少當晚約6點40分左右坐上謝男的車子，被載到尖石鄉某處毆打凌虐。（民眾提供）

    謝男與同夥17日到曾少住處要錢不成，曾少當晚約6點40分左右坐上謝男的車子，被載到尖石鄉某處毆打凌虐。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播