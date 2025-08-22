竹東少年遭凌虐致死 共犯「這原因」提議丟包宜蘭頭城山區

竹東17歲曾姓少年遭凌虐致死後棄屍宜蘭，疑有地緣關係。（民眾提供）

2025/08/22 20:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮17歲曾姓少年，只因積欠2萬5千元修車費，慘遭友人擄人凌虐致死後棄屍，殘忍行徑震驚社會，檢警昨逮捕23歲謝男等9名犯嫌；至於犯嫌為何從新竹縣尖石鄉山區，載屍到130公里外的宜蘭縣頭城山區丟棄，據了解是因為有地緣關係。

曾少遭擄人勒贖致死案件，檢警共逮捕9名犯嫌，其中1嫌是現役海軍中士，4嫌是未成年。經新竹地檢署檢察官訊問後，認謝等5名被告涉犯刑法擄人勒贖致死、3人以上私行拘禁致死罪，嫌疑重大，認有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，向新竹地院聲請羈押禁見；新竹地院今天下午約4點半，諭知5名成年被告羈押禁見，另4名少年裁定收容。

全案發生在本月17日，國中畢業未升學到工廠上班的曾少，向23歲謝姓友人借車不慎撞壞，送修2萬5千元，謝男夥同共犯17日到曾少的竹東鎮住處要錢不成，晚上約6點40分左右，將曾少載到尖石鄉犯嫌老家毆打凌虐致死，犯案後還打電話給曾少家屬，勒索15萬元贖金。

據了解，曾少遭謝男等人以棒棍毆打，當眾人驚覺曾少已失去呼吸心跳時，謝男曾提議送醫，但被在場同夥彭男阻止。彭男曾在宜蘭縣頭城打工，熟悉當地，因此提議把曾少載到宜蘭頭城棄屍。當下便就近找來一只大塑膠袋，將曾少套入袋子，再搬上後座夾在中間，從尖石山區開車經桃園市復興鄉，沿途將曾少手機及犯案工具棍棒等證物丟掉，之後經國3轉國5開到宜蘭頭城山區，最後將曾少推入山谷。

據了解，曾少身強體壯，就學期間曾是體育選手。法醫相驗，死者無明顯外傷，但四肢有大面積瘀血，預計擇日解剖查明。

新竹縣政府教育局表示，涉案少年皆與高中入學學校聯繫轉銜輔導。死亡學生因未成年，畢業未就學，將由社會處後續協助。

謝男與同夥17日到曾少住處要錢不成，曾少當晚約6點40分左右坐上謝男的車子，被載到尖石鄉某處毆打凌虐。（民眾提供）

