與台南角頭林士傑案同殺手？高雄男被轟16槍追殺 奔家前10米倒地亡

外界懷疑高雄殺手跟台南林士傑被槍殺案同一人。（記者洪定宏翻攝）

2025/08/22 20:11

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市51歲羅姓男子因涉及假車禍詐領保險金，判刑確定後未執行而遭通緝，不料今天上午6點51分，在距離住處僅約10公尺處，慘遭二次槍擊身亡。專案小組透露，嫌犯至少2人，其中1人更是通緝犯。

至少2凶嫌 1人是通緝犯

由於殺手行兇的手法，類似2024年7月的台南角頭林士傑在自宅前，遭歹徒近距離槍擊身亡，外界議論是否同一名殺手或同一組犯罪集團。高雄警方表示，對各類訊息都會「小心求證」。

警方表示，死者為詐欺及竊盜通緝犯，他與女友住在案發的文學路688巷透天厝，歹徒於今天清晨6點多，就先將汽車停在附近停車場埋伏，看到羅男獨自出門遛狗，帶清除狗糞的用具返家途中，疑似直接開槍。

歹徒逃逸焚車滅證 車內留2手槍

重傷的羅男趕緊逃離，但仍遭歹徒追殺、第二次開槍，羅男倒在離住家約10公尺處當場死亡。歹徒返回停車場開車，撞開柵欄桿逃逸，上午7點16分，在橋頭區甲典街縱火燒毀汽車，沒有變裝逃逸，警方在車內查獲2把手槍。

由於這起案件跟台南角頭林士傑被槍殺身亡案，都是殺手在死者住處附近犯案，且是近距離開槍，台南案殺手尚未落網，因此外界懷疑是同一名殺手。

警方表示，初步已掌握特定對象，並將多名可疑的對象名單通報海巡及航警「境管」，防止嫌犯持護照或偷渡出境。

