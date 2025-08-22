詐臺雅前董事長51億元 「神鬼女票務」哭求交保法官冷回

「神鬼女票務」羅佩雯。（讀者提供）

〔記者張文川／台北報導〕「神鬼女票務」羅佩雯涉與臺雅集團前董事長沈裕雄的特助、隱餐飲集團負責人鄭淳駿聯手，詐走沈裕雄逾51億元，連某外省幫派張姓幫主都被詐1.5億元；台北地院今開庭，羅女認罪，並打悲情牌爭取交保，說她很想念5年級的兒子，要給兒子做心理建設，「不是媽媽不要他了」，卻屢被法官打斷，要求她不要邊哭邊講，聽不清楚，筆錄不容易紀錄。

羅佩雯曾向親友詐欺2千多萬元，出獄後犯行「升級」，涉與臺雅集團前董座沈裕雄的特助、隱餐飲集團負責人鄭淳駿聯手，從2019年至2023年的5年內，以投資海外機票、移民投資等手法，詐走沈裕雄逾51億元，另又向10名投資人以投資機票詐騙5.2億元，連某外省幫派張姓幫主都被詐1.5億元。台北地檢署今年6月起訴羅女、鄭男6人。

羅女現仍在押，今被提訊到庭調查，她數度強作哽咽打悲情牌爭取交保，說她很想念5年級的兒子，要給兒子做心理建設，「不是媽媽不要他了」，還要安頓父母，但屢被法官打斷，要求她若要哭就先休息一下。

羅女承認犯罪，表示願意300萬元交保，每天去警局報到、配合接受電子監控，保證每次開庭一定第一個到庭，拜託法官讓她交保。律師表示羅女已全部認罪，僅爭執欠款餘額、沒收金額及量刑，請求讓她交保以便親自赴銀行帳戶調取完整金流紀錄核對。

羅女曾在旅行社擔任票務工作，以投資機票賺差價為由，向親友詐得2738萬餘元，因其話術高明，被認為是「神鬼女票務」，2014年出獄後詐術再「升級」，騙得更大。

北檢起訴指出，羅女夥同鄭男等人，從2015年起以投資機票方式，拐走10名投資人5億2587萬餘元，其中一名幫主就被騙走1.5億元，但幫主被檢方約談時不覺得被騙，也無意願提告。

羅女與鄭男又鎖定富商沈裕雄，向沈誆稱海外高端客戶有大量機票需求，可從航空公司獲高額回饋金，投資報酬率最低38.8%，最高70%，平均48%，他們有特殊移民投資管道，誘騙沈擴大投資。

沈男前年10月過世，家屬清查資產後，控告羅、鄭以「投資機票」名義從沈詐走共逾51億元。檢調今年2月起分批搜索，聲押羅女、鄭、羅女前夫等3人禁見獲准，6月起訴6人。

檢調查扣共逾1.2億元的名品豪車，包括愛馬仕、卡地亞、香奈兒、LV等名牌包、售價242萬餘元的愛馬仕珠寶腕表、要價近百萬的LV BIKE腳踏車、要價230萬LV限量玉石麻將、藍寶堅尼、Lexus LM豪車等。

