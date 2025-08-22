蔣萬安表揚3銀行、行員阻詐有功 市刑大：7月受理詐騙案財損達5億

台北市長蔣萬安（中）表揚3家銀行、行員於5至6月間阻詐有功。（記者劉慶侯翻攝）

2025/08/22 18:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市政府警察局今（22）日舉行治安會報，市長蔣萬安代表市府頒發感謝狀，表揚金融機構及其行員在打擊詐騙上的卓越貢獻。受表揚單位包括中國信託商業銀行、國泰世華銀行與京城銀行等，皆於5至6月間成功攔阻多起詐騙案件。

根據台北市刑大統計顯示，北市於114年上半年，成功攔阻詐騙達1126件、金額14億餘元。其中，以中國信託商業銀行於臨櫃提（匯）款，單筆百萬元以上次數最多。

北市刑大大隊長盧俊宏針對7月「打詐儀表板」分析指出，當月份北市受理詐騙案件共1791件，其中以「假投資詐騙」造成的財損最高，金額達5億元。詐騙集團常潛伏於社群網站、交友軟體或通訊平臺，投放大量詐欺廣告，誘騙民眾加入所謂的「投資群組」，以偽造獲利截圖、群組成員配合演出等手法，營造「穩賺不賠」假象，讓民眾誤以為投資真有其事，進而投入資金。

北市警局持續強化防堵詐騙廣告作為，由跨局處小組建立專責蒐報機制，截至7月每日通報下架詐騙廣告累計逾1萬3000則，並對平台業者未依限下架部分，通報主管機關裁處，8月21日由數位發展部針對Meta公司違反詐欺犯罪危害條例規定，裁罰250萬元罰鍰，並要求限期改善。

北市刑大表示，為進一步擴大防制能量，數位發展部已建置並推出「網路詐騙通報查詢網」，可供民眾即時查詢可疑廣告網址，並提供通報功能，若經權責機關或遭冒用之公眾人物確認涉詐，即可通知相關平台迅速下架。「網路詐騙通報查詢網」App支援Android與iOS系統，鼓勵民眾下載使用，共同參與防詐行動。

北市警察局長李西河表示，除金融機構是防堵詐騙金流第一道防線外，防詐工作須仰賴全民共同參與，透過廣大民力對於詐欺廣告的發掘與通報，及警方與各大金融機構持續攜手努力，唯有建立全民防詐意識，結合政府部門、金融機構與民眾的橫向聯防，方能打造更安全的金融環境，有效遏止詐騙行為。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

