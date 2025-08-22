慶記之都!台中父子口角 33歲兒對空連開3槍洩憤

警方於開槍地點約500公尺外的加油站洗車場，逮捕王嫌到案。（讀者提供）

2025/08/22 18:14

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中王姓男子今天下午酒後，與父親疑因工作共事問題爆口角，一時情緒失控，竟於南屯區中和巷，持改造手槍對空並連開3槍，洩憤後逃逸，警方於離中和巷約500公尺的加油站洗車場，逮捕王嫌到案，並查扣作案用改造手槍，依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

台中市第四警分局表示，今天下午1時許，中和巷內傳出槍響，優勢警力趕抵現場發現王嫌徒步逃逸，所幸並未造成人員傷亡或財物損失。

警方查出，王嫌（33歲）在王父（67歲）的工廠幫忙、上班，下午酒後疑因共事問題爆發口角，一時情緒失控，竟持改造手槍對空並連開3槍，洩憤後逃逸，員警隨即擴大調閱周邊監視器，15分鐘內掌握犯嫌逃逸路線，並火速兵分多路追捕到案。

南屯派出所長郭岱陽說，警方於中和巷約500公尺外的加油站洗車場，壓制王嫌逮捕到案，並查扣作案用改造手槍1枝、實彈4顆及空包彈3顆，全案依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例、家庭暴力防治法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

南屯父子口角爆槍響，警方查扣作案改造手槍。（讀者提供）

警方逮捕王嫌。（讀者提供）

