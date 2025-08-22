為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    慶記之都!台中父子口角 33歲兒對空連開3槍洩憤

    警方於開槍地點約500公尺外的加油站洗車場，逮捕王嫌到案。（讀者提供）

    警方於開槍地點約500公尺外的加油站洗車場，逮捕王嫌到案。（讀者提供）

    2025/08/22 18:14

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中王姓男子今天下午酒後，與父親疑因工作共事問題爆口角，一時情緒失控，竟於南屯區中和巷，持改造手槍對空並連開3槍，洩憤後逃逸，警方於離中和巷約500公尺的加油站洗車場，逮捕王嫌到案，並查扣作案用改造手槍，依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

    台中市第四警分局表示，今天下午1時許，中和巷內傳出槍響，優勢警力趕抵現場發現王嫌徒步逃逸，所幸並未造成人員傷亡或財物損失。

    警方查出，王嫌（33歲）在王父（67歲）的工廠幫忙、上班，下午酒後疑因共事問題爆發口角，一時情緒失控，竟持改造手槍對空並連開3槍，洩憤後逃逸，員警隨即擴大調閱周邊監視器，15分鐘內掌握犯嫌逃逸路線，並火速兵分多路追捕到案。

    南屯派出所長郭岱陽說，警方於中和巷約500公尺外的加油站洗車場，壓制王嫌逮捕到案，並查扣作案用改造手槍1枝、實彈4顆及空包彈3顆，全案依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例、家庭暴力防治法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    南屯父子口角爆槍響，警方查扣作案改造手槍。（讀者提供）

    南屯父子口角爆槍響，警方查扣作案改造手槍。（讀者提供）

    警方逮捕王嫌。（讀者提供）

    警方逮捕王嫌。（讀者提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播