    首頁　>　社會

    夫妻檔找越女提供「摸奶帶出場」服務 南投退警掛名負責人原因曝

    劉姓夫妻經營KTV，物色越南女子陪酒猥褻，還找退休警察掛名當負責人，圖為警方查緝越南女性陪酒場景，與本案無關。（警方提供）

    劉姓夫妻經營KTV，物色越南女子陪酒猥褻，還找退休警察掛名當負責人，圖為警方查緝越南女性陪酒場景，與本案無關。（警方提供）

    2025/08/22 17:52

    〔記者張瑞楨／台中報導〕劉姓男子在台中市與南投縣各經營一家KTV，再由出身越南的黎姓妻子，物色同鄉女子陪酒，客人可摸胸部與臀部，還能帶出場，檢警偵辦劉男涉毒品案時，意外發現妨害風化行為，而劉男南投縣的KTV還找退休的南投警察掛名當負責人，理由竟是「縣府我（陳男）比較熟」。

    全案台中地院依妨害風化罪判處劉男夫妻各1年、9月徒刑，陳姓退休警察與少爺則判刑4月、6月不等徒刑。

    判決書指出，劉男2022年起經營兩家視聽歌唱店（KTV），其中南投縣的KTV，還找來陳姓退休警察掛名當負責人，再由妻子黎女找以觀光、探親、工作（失聯移工）入境台灣，物色20多歲至30多歲的越南女子陪酒坐檯，客人可以撫摸胸部、臀部與帶出場，公檯每2小時台幣600元，劉男等人抽成100元，私檯每2小時2000元，抽成400元，出場費3000元，抽成1000元。

    台中地檢署指揮警方，偵辦劉男涉嫌違反毒品危害防制條例，到KTV搜索時發現陪酒猥褻行為，一併依共同犯意圖使女子與他人為猥褻之行為，而容留以營利罪（妨害風化罪），起訴劉男、黎女與現場的「少爺」、陳姓退休警察共4人。

    台中地院審理時，4人都否認犯行，劉男辯稱自己不是KTV負責人，他也沒有「容任小姐在裡面讓人家摸身體或帶出場」，黎女辯稱，她是現場幫忙煮飯或擔任經理，少爺則宣稱只有幫忙看場子。

    南投縣的KTV陳姓負責人則說，他掛名負責人每個月分紅利1萬至3萬多，他沒有實際經營，劉男找他當負責人之因，是因「那時候縣府我比較熟，我之前在南投縣警察局交通隊服務，我之前是警察」。

    台中地院認為，包括店內陪酒女子等人，都指證劉男是老闆，常與黎女一起到店內，劉男等人辯詞不足採信，依檢方起訴的罪名，判處劉男1年徒刑，併科7萬元，黎女判刑9月，可易科罰金，陳男與少爺則各判刑4月、6月不等徒刑，可易科罰金與上訴。

