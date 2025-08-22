為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    從小開始 2025港都反毒畫賽急尋反毒小畫家

    2025港都反毒畫賽急尋反毒小畫家。（毒防局提供）

    2025港都反毒畫賽急尋反毒小畫家。（毒防局提供）

    2025/08/22 17:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市毒防局與高市社福慈善總會、市議員林智鴻，共同辦理2025年港都反毒盃品格教育繪圖活動競賽，今開學前夕先舉辦「反毒小畫家宣誓活動」，透過大小朋友呼籲更多反毒小畫家們參賽，一起宣誓反毒。

    毒防局說明，為強化學童毒防知能，深化基礎品格教育，與高雄市社福慈善總會自2023年起合作辦理反毒繪畫比賽，獲得民眾熱烈迴響，因此今年也持續辦理。

    今天反毒小畫家宣誓活動特別安排2024年反毒繪畫比賽第一名反毒小畫家洪唯宸，分享得獎畫作理念與參賽收穫，洪同學以流利的中、英、台語詮釋反毒信念，深獲好評，其他反毒小畫家楊沐辰、楊沐穎、林可晉也分享參與活動的感觸。

    反毒宣誓儀式中，毒防局長陳盈秀局、高市社福慈善總會理事長李昭揚、市議員林智鴻及反毒小畫家們齊聲宣誓「我反毒，我驕傲」，以行動展現新世代堅定反毒決心。

    毒防局也鼓勵學童踴躍報名參加反毒盃品格教育繪圖賽，透過結合繪圖藝術創作與反毒議題，將品格教育與反毒理念融入孩子的學習生活中，活動詳情及報名規則可恰高市社福慈善總會臉書粉專，收件截止日為114年10月24日。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播