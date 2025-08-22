從小開始 2025港都反毒畫賽急尋反毒小畫家

2025港都反毒畫賽急尋反毒小畫家。（毒防局提供）

2025/08/22 17:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市毒防局與高市社福慈善總會、市議員林智鴻，共同辦理2025年港都反毒盃品格教育繪圖活動競賽，今開學前夕先舉辦「反毒小畫家宣誓活動」，透過大小朋友呼籲更多反毒小畫家們參賽，一起宣誓反毒。

毒防局說明，為強化學童毒防知能，深化基礎品格教育，與高雄市社福慈善總會自2023年起合作辦理反毒繪畫比賽，獲得民眾熱烈迴響，因此今年也持續辦理。

今天反毒小畫家宣誓活動特別安排2024年反毒繪畫比賽第一名反毒小畫家洪唯宸，分享得獎畫作理念與參賽收穫，洪同學以流利的中、英、台語詮釋反毒信念，深獲好評，其他反毒小畫家楊沐辰、楊沐穎、林可晉也分享參與活動的感觸。

反毒宣誓儀式中，毒防局長陳盈秀局、高市社福慈善總會理事長李昭揚、市議員林智鴻及反毒小畫家們齊聲宣誓「我反毒，我驕傲」，以行動展現新世代堅定反毒決心。

毒防局也鼓勵學童踴躍報名參加反毒盃品格教育繪圖賽，透過結合繪圖藝術創作與反毒議題，將品格教育與反毒理念融入孩子的學習生活中，活動詳情及報名規則可恰高市社福慈善總會臉書粉專，收件截止日為114年10月24日。

