新竹17歲少年遭虐死棄屍5嫌羈押禁見！另4未成年裁定收容

新竹地院法官下午約4點半訊問完畢，諭知5名成年被告羈押禁見，4名少年裁定收容。（記者廖雪茹攝）

2025/08/22 16:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮17歲曾姓少年遭擄人勒贖致死案件，檢警昨逮捕23歲謝姓男子等9名犯嫌，經新竹地檢署檢察官訊問後，認謝等5名被告涉犯刑法擄人勒贖致死、3人以上私行拘禁致死罪，嫌疑重大，認有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，向新竹地院聲請羈押禁見；新竹地院法官在下午約4點半訊問完畢，諭知5名成年被告羈押禁見，另4名少年裁定收容。

新竹縣政府教育局表示，涉案少年皆與高中入學學校聯繫轉銜輔導。死亡學生因未成年，畢業未就學，將由社會處後續協助。

請繼續往下閱讀...

新竹縣在工廠上班的17歲曾姓少年，向謝姓友人借車不慎撞壞，送修2萬5千元，謝男17日到曾少的新竹縣竹東鎮住處要錢不成，強將曾少載到尖石鄉毆打凌虐一夜致死，將死者裝袋後，從竹縣開車130公里到宜蘭縣頭城棄屍，犯案後還打電話給曾少家屬勒索15萬元贖金；竹東警方昨與宜蘭警方逮捕謝男等9人送辦，其中4人未成年。

4未成年送少年法庭審理

新竹地檢署表示，8月20日深夜接獲通報，獲悉本轄竹東地區發生少年遭擄人勒贖致死案件。檢警立即成立專案小組追查，昨上午在宜蘭山區尋獲被害人遺體，經縝密蒐證，並拘提涉案謝姓等5名被告，另帶同4名涉案少年到庭。依法查扣涉案人使用的手機及作案車輛，並勘查相關犯罪現場，以確保證據完整。

案件經承辦檢察官訊問後，認謝姓等5名被告涉犯刑法擄人勒贖致死、3人以上私行拘禁致死罪，嫌疑重大，所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，業已依法向新竹地院聲請羈押禁見。另4名涉案少年則依少年事件處理法規定，由警方解送新竹地院少年法庭審理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法