    社會

    臉書招募「小鳥」運毒 基檢破獲跨境冰毒集團6人收押

    基隆地檢署。（資料照）

    基隆地檢署。（資料照）

    2025/08/22 16:31

    〔記者鄭景議／基隆報導〕以程姓男子為首的冰毒運輸集團，透過臉書、IG張貼「高額酬勞、免費食宿、免費機票」等廣告招募俗稱「小鳥」的運毒人員，以每趟運送20公斤冰毒可獲10萬元代價，吸引國人鋌而走險前往美國運毒前往他國。專案小組循線追查，昨（21）日一舉搜索5處，拘提程男等6人，並於深夜聲押，法院今（22）日凌晨裁准羈押禁見。

    美國警方去年9月下旬及10月上旬，先後在美國洛杉磯及舊金山機場，查獲台灣人行李夾藏冰毒，試圖闖關。美國國土安全部立即通報刑事局國際刑警科，基隆地檢署隨即指揮組成專案小組，並聯手基隆市警局刑大、台中市警局刑大、霧峰分局、烏日分局、嘉義市警局刑大、桃園市警局大園分局等單位展開偵辦。

    檢警調查發現，該集團利用高額對價，並提供機票、境外食宿交通全額負擔，以層層仲介方式招募運毒成員，將冰毒偽裝成藥材、食品包裝後夾藏於行李中，由「小鳥」攜帶出境。美國海關兩度查獲後，專案小組鎖定程男等人，前日見時機成熟，昨持基隆地院核發的搜索票執行行動，將程男等6人拘提到案。

    檢方認定6人涉犯《毒品危害防制條例》第四條第二項運輸第二級毒品罪，犯罪嫌疑重大，最輕本刑5年以上，且有逃亡、勾串共犯及湮滅證據之虞，昨晚10時許向法院聲請羈押禁見，今日凌晨均獲准。另同案被告程男妻子宋女則以25萬元交保，並限制出境、出海。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    
    
