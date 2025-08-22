天道盟、四海幫合組詐團想大展鴻圖？ 警查扣「搞錢」字畫還驚見銀龍魚

警方查扣「搞錢」字畫及多項贓證物。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/22 15:48

〔記者鄭景議／台北報導〕「天道盟北海會」與「四海幫海森堂」去年起合組詐騙集團，透過感情及投資詐騙，以交友軟體結識被害人，由成員假扮「助理」每日噓寒問暖建立感情，再誘導下載不明投資平台詐財，全台至少5人受害，財損高達7千3百餘萬元，刑事局偵九大隊發動5波拘提搜索行動，逮捕主嫌李昌憲等17人，在兩幫派位於淡水的一間茶行中，查扣名車、現金、以及一大幅「搞錢」字畫，甚至還在水池發現一條飼養用銀龍魚。

警方指出，該集團自去年6月至今年2月間，利用臉書及交友軟體如探探，先以「助理」身分與被害人談感情建立信任，再誘導下載假投資平台。待被害人受騙上當後，將錢換為泰達幣並用假博奕等手段洗錢，再透過境外機房錢包轉手。

全台至少有5名被害人受害，總財損高達7千3百餘萬元，其中一名60多歲的藥事從業員，遭感情詐騙騙走4千多萬元，受害最深。警方估計犯嫌含透過泰達幣洗錢等，不法所得恐達上億，目前持續溯源追查。

集團分工嚴密，由天道盟專責洗錢及機房，四海幫負責出車手，天道盟成員李昌憲前往柬埔寨木牌園區設置機房遠端遙控指揮，四海幫李佳駿則引進馬來西亞籍車手，企圖藉外籍身分規避追查。

專案小組經長期監控，鎖定五股一間刺青店水房，以及淡水一間茶行開會據點，展開搜索行動，逮捕17名相關犯嫌，並起獲現金59萬9千餘元、賓士、ALPHARD與三菱車輛各一至二部，並查扣電腦、監視器主機、WiFi阻斷器、智慧型手機、LV精品包及「搞錢」字畫等證物，甚至還發現一條飼養的銀龍魚。

警方將全案依詐欺、洗錢及組織犯罪罪嫌移送台北地檢署偵辦。主嫌李昌憲等7人羈押禁見，其餘成員部分已遭檢方起訴。

