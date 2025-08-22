為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    帶幼女吸毒蹲苦窯 出獄驚見自己手機有丈夫與小三性愛照

    鍾女出獄後見自己手機內，有丈夫與小三性愛照片，憤而提起民事告訴，獲賠8萬元。（示意圖）

    鍾女出獄後見自己手機內，有丈夫與小三性愛照片，憤而提起民事告訴，獲賠8萬元。（示意圖）

    2025/08/22 15:51

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市鍾姓女子與丈夫結婚不久，帶著年幼女兒吸毒，導致女兒發育遲緩，鍾女也因毒品案件服刑2年多，出獄後驚見自己手機內，竟有丈夫與小三的性愛不雅照片，憤而提出民事損害賠償告訴，向丈夫與小三索賠80萬元，丈夫則答辯，因鍾女自己知道需長時間服刑，同意他另交女友，台中地院卻認為，丈夫沒有提出證據，同意另交女友之說不能採信，判決丈夫與小三應賠償鍾女8萬元，可上訴。

    判決書指出，鍾女與丈夫4年前結婚，婚後丈夫卻發現，鍾女帶著年僅2月的幼年女兒吸毒，導致女兒發育遲緩，丈夫憤而向警方報案，鍾女也因毒品案於2021年底入獄，2024年4月出獄，坐牢2年多。

    鍾女入獄前把自己手機交給丈夫保管，出獄取回手機，訝異發現手機內有丈夫與小三的性愛照片與影片，鍾女怒向台中地院提出民事告訴，聲明丈夫與小三應賠償80萬元。

    丈夫答辯說，鍾女欺瞞毒品通緝犯的身分，還帶著未滿2月幼女吸毒，導致幼女發展遲緩，他於2021年向警方報案，鍾女種種違法行為，他已經無法忍受，很想與鍾女離婚，另外，鍾女服刑期間冗長，且無法履行夫妻義務，因此鍾女同意他可以另有女友，聲明駁回鍾女之訴；小三則沒有出庭，也沒有提出書狀答辯。

    台中地院認為，丈夫與小三拍攝親密照，已是逾越一般社交行為的不正當男女關係，至於丈夫辯稱，鍾女同意他另交女友，但丈夫並未提出證據，此說難以採信，另外，鍾女與丈夫婚姻情感不佳，並無礙於丈夫與小三侵害鍾女配偶權的事實，判決丈夫與小三應賠償鍾女8萬元，可上訴。

