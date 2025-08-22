高雄港今辦大型客船災害防救演習兵棋推演

高雄港舉行大型客船救災演習兵棋推演，強化海難應變能。（高市交通局提供）

2025/08/22 15:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕交通部與高雄市政府今（22）日在高雄港旅運中心，共同舉辦「114年高雄港大型客船災害防救演習」兵棋推演。

兵棋推演情境分為「海難救援應變（含大量傷病患）」及「船舶油污應變」兩大情境，並細分為6項演練科目及9種突發狀況，模擬情境設定為「澎湖輪」客貨船搭載約200名旅客及32名船員，自澎湖馬公返航高雄港，航行至高雄港一港口通過VTS位置時，因機艙失火碰撞港區內棧旗航線海上巴士「旗福二號」，達到重大海難事件規模。

高雄港務單位及市府立即啟動跨機關聯合應變機制，迅速成立應變中心及於現場成立前進指揮所，掌握災情訊息，並與中央協調應處，高雄市消防局與衛生局同步啟動大量傷病患分級檢傷機制，交通局規劃後送建議路線，協助傷患迅速送醫，大幅提升傷者救援效率。

接著在油污應變演練中，中央及高雄市海洋局等單位展現攔油索、吸油棉索等應變裝備與物資整備成效，成功驗證油污染處置與清除機制。

此次演練涵蓋消防滅火、船舶乘客救援、大量傷患醫療後送及海上油污染處置等多個面向，充分整合中央及高雄市各局處專業能量，表現跨機關合作效能，推演過程中也運用豐富的圖資說明、兵棋台等輔助工具，有助提高情境推演的精確模擬與應處驗證，並展現整體港區緊急應變處置能力。

