索討贍養費被拒爆槍擊案 蘆洲警鎖定槍手追緝

新北市蘆洲區驚傳槍擊案，警方主動偵辦，鑑識人員採證，掌握槍手身分進一步偵辦。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/22 16:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲區驚傳索討贍養費被拒引發槍擊案，陳姓男子與友人曹男及楊男相約到停車場討論報廢車，陳男等3人要駕車離開之際，突遭一名槍手尾隨，舉槍喝令下車，曹男見狀踩油門倒車離開，槍手掏槍朝車身射擊，車身上多處彈孔，案發後雙方離開現場，警方雖未獲報，接獲情資發現槍擊案，報請新北地檢指揮，尋獲被害人車輛採證完畢，掌握槍手身分查緝，朝向槍砲彈條例及恐嚇罪偵辦。

據了解，47歲陳姓男子與妻子因離婚纏訟，19日案發當天下午，陳男與友人曹男及楊男相約案發停車場，到休息室聯絡車輛報廢事宜，結束後曹男與楊男準備駕車離開，突遭一名男子尾隨，舉槍喝令下車，曹男見狀踩油門倒車離開，槍手掏槍朝車身、後車窗射擊，案發後槍手離開現場，被害人並未報案。

請繼續往下閱讀...

蘆洲警方獲報，主動聯繫被害人，整起事件曝光，初步調查，陳嫌與妻子打離婚官司，妻子提出20萬元贍養費被拒，陳男疑遭妻子友人尾隨到蘆洲區停車場，趁機開槍警告，幸好未造成傷亡，蘆洲警分局組成專案小組，鑑識人員採集車輛相關跡證，在車身發現5處彈孔，專案小組鎖定槍手身分，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，全力緝捕槍手到案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法