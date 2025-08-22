為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    公務對話遭洩？教授控調查局組長「侵害人格權」 求國賠20萬

    教授主張人格權受侵害，狀告調查局女組長並求國賠20萬。（資料照）

    教授主張人格權受侵害，狀告調查局女組長並求國賠20萬。（資料照）

    2025/08/22 15:43

    〔記者劉詠韻／台北報導〕南部國立大學一名教授，指控高雄市調查處吳姓女組長洩漏與他之間本應保密的公務對話，侵害其人格權，並要求國家賠償20萬元。調查局今回應，案件已進入司法程序，將依法院判決處理。

    該名教授主張，他曾以顧問身分與調查局簽訂委任契約，提供兩岸及國際情勢分析。2024年8月30日，吳姓女組長透過LINE向他詢問另一名郭姓教授的人事查核情況，包括是否涉及MeToo相關問題。

    隔日，吳女告知他已向郭姓教授確認，表示並無此事，並希望教授能向郭姓教授致歉；9月2日，吳女再次傳訊息，指事情已核實，盼各方能平安。

    教授指出，他回答問題時，仍為顧問身分，事後已主動終止契約。他認為，雙方對話屬於公務上的機密資訊，吳女卻將訊息透露給郭姓教授，涉嫌違反程序正義，導致其人格權受侵害。

    教授表示，吳女在執行職務過程中侵害其權益，因此依法向國家請求20萬元賠償，並請法院確認雙方委任顧問契約已終止。

    台北地方法院近期開庭，調查局主張，吳女的行為及意圖與職務無直接關聯，並申請傳喚諮詢業務處人員及吳女作證。庭末，法官裁示，本案候核辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播