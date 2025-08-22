公務對話遭洩？教授控調查局組長「侵害人格權」 求國賠20萬

教授主張人格權受侵害，狀告調查局女組長並求國賠20萬。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕南部國立大學一名教授，指控高雄市調查處吳姓女組長洩漏與他之間本應保密的公務對話，侵害其人格權，並要求國家賠償20萬元。調查局今回應，案件已進入司法程序，將依法院判決處理。

該名教授主張，他曾以顧問身分與調查局簽訂委任契約，提供兩岸及國際情勢分析。2024年8月30日，吳姓女組長透過LINE向他詢問另一名郭姓教授的人事查核情況，包括是否涉及MeToo相關問題。

隔日，吳女告知他已向郭姓教授確認，表示並無此事，並希望教授能向郭姓教授致歉；9月2日，吳女再次傳訊息，指事情已核實，盼各方能平安。

教授指出，他回答問題時，仍為顧問身分，事後已主動終止契約。他認為，雙方對話屬於公務上的機密資訊，吳女卻將訊息透露給郭姓教授，涉嫌違反程序正義，導致其人格權受侵害。

教授表示，吳女在執行職務過程中侵害其權益，因此依法向國家請求20萬元賠償，並請法院確認雙方委任顧問契約已終止。

台北地方法院近期開庭，調查局主張，吳女的行為及意圖與職務無直接關聯，並申請傳喚諮詢業務處人員及吳女作證。庭末，法官裁示，本案候核辦。

