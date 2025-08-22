高雄左營槍擊案手法和台南前漁會理事長命案雷同 疑毒品地盤糾紛惹殺機

高市左營行刑式槍擊命案，死者「小羅」遭開12槍，犯案手法恰與台南區漁會前理事長林士傑命案相似。（記者李惠洲攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市左營行刑式槍擊命案，死者綽號「小羅」的羅姓男子（51歲），檢警查出他於11年前曾與李姓妻舅向他人租借哈雷重機車製造假車禍詐領30餘萬元的保險金，釐清其交往背景，意外發現小羅和被槍擊身亡的「土雞」台南市區漁會前理事長林士傑相識，而2人被槍殺的過程相似，不排除與毒品案有關連。

經查死者「小羅」有詐欺、毒品前科，檢警查出他和去年7月8日台南市區漁會前理事長林士傑相識，甚至同脈有所淵源，巧的是，2人同樣在居住地附近遭人近距離槍擊身亡，林當時被開11槍，案發後近一年，檢警尚未抓到槍手及破案。

羅男則遭連開16槍，造成羅男頭、頸、腹部中5槍，當場死亡。

檢警查出羅男曾涉及多項詐欺、毒品案件，案件仍在高雄地院、高分院審理中；其中一案為11年前，羅男開公司以公司名義向租車公司租大貨車後，涉嫌與員工、李姓妻舅企圖以假車禍詐領保險金。

專案小組研判若槍擊動機為詐騙黑吃黑，應不致於惹殺機，只需押人逼吐還贓款，故偵辦方向逐漸朝毒品黑吃黑糾紛追查，2案是否有所關連，待檢警釐清。

外傳因去年屏東角頭「鴨頭」在高雄左營街頭遭狙殺後，屏東的毒品生意陷入真空，各方勢力角逐地盤，「小羅」疑有意爭取，此傳聞專案不願證實，強調全案積極偵辦中，燒毀滅跡的白色BMW車確定是權利車，車主於中北部活動，警方北上逮人。

高市左營行刑式槍擊命案，死者「小羅」遭開12槍慘死街頭。

