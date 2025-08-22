台南「7條通」被載出車禍 友人送醫他被警當場逮

29歲「7條通」通緝犯，為躲警方一年多幾乎不露面，卻因凌晨搭友人機車出車禍，駕駛送醫他留現場，被員警識破身分，當場落網。（民眾提供）

2025/08/22 15:35

〔記者王捷／台南報導〕29歲陳姓男子，自去年8月起因涉洗錢、詐欺及偽造文書等案件，身背7條通緝，22日凌晨他搭乘友人機車外出，不料在南區健康路發生車禍，警方到場處理時識破身分，當場逮捕歸案。

警方調查指出，這起交通事故發生在22日凌晨，南警六分局員警接獲通報後趕赴現場，發現受傷駕駛已送醫，而乘客陳男神情異常，回答問題時閃爍其詞，讓員警起疑。經查證確認，他竟背負洗錢、詐欺、偽造文書等多達7件通緝在案，員警隨即依法將他拘提送辦，結束他長達一年多的逃亡。

據了解，陳男在遭通緝後刻意保持低調，不再使用個人交通工具，避免被警方查緝。然而此次意外，因友人騎車摔傷送醫，他留在事故現場，才讓警方有機會查驗身分，最後落網。警方形容此舉「天網恢恢，疏而不漏」，顯示逃亡再久仍難逃法網。

南警六分局表示，這起案件顯示勤務執行不容懈怠，員警在處理交通事故過程中，仍能留意現場人員舉止異常，進而查獲重大通緝犯，值得肯定。局長劉全福指出，這名通緝犯涉及案件嚴重，若繼續在外流竄，恐對社會治安造成威脅，所幸警方在第一時間辨識並逮捕。

警方也藉此呼籲民眾，如發現可疑人事物，可立即撥打110報案，警方將迅速到場查處，以維護社會安全。此案不僅讓一名長期逃亡的通緝犯落網，也凸顯基層員警對細節的敏感度，進一步展現守護市民安全的決心。

