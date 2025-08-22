批前夫家暴狂魔抹黑造謠 林穎孟正式聲明曝光

林穎孟透過律師發布正式聲明，強調並無向前夫索求五千萬。（林穎孟提供）

2025/08/22 15:17

〔記者甘孟霖／台北報導〕前誠泰銀行少東林致光涉家暴前妻、無黨籍前台北市議員林穎孟被起訴；林男透過聲明強調絕無推倒或接觸林穎孟，並提及林女在訴訟中曾提出要5千萬。對此，林穎孟今（22日）批「家暴狂魔」抹黑造謠，她並透過律師發布正式聲明，5千萬事件屬於無稽之談。

林穎孟今透過媒體群組表示，由於「家暴狂魔」動用媒體資源抹黑造謠，今日已委託律師發布聲明。聲明指出，林穎孟於婚姻期間長期遭林致光家暴，於2024年4月11日受法院核發通常保護令。台北地檢署於2025年8月21日起訴林致光；而本案過去曾不起訴是士林地檢誤認「已過追訴期」，經高檢署發回並經台北地檢署起訴林致光。

聲明強調，家暴不容掩蓋，林致光應正視自身暴力行為，公開向林穎孟鄭重道歉，花大錢炒作媒體抹黑造謠，企圖干預司法，皆無法扭轉其自身對他人行使暴力事實。

聲明也指出，林致光聲明稱被請求五千萬元一事從未發生，實屬無稽之談；然而請求賠償或剩餘財產補償是家暴被害人權利，林致光應先正視自身暴行，向法院表示悔悟之心。

林穎孟說，家庭暴力非單純婚姻糾紛，而是嚴重侵害人身安全犯罪，近來社會屢有違反保護令案件，呼籲社會大眾正視家庭暴力問題，給予被害人支持與理解。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

