侵占中影2.8億元一審判3年半 蔡正元二審主張判決有誤

2025/08/22 14:50

〔記者楊心慧／台北報導〕高等法院今天開庭審理三中案，國民黨立委蔡正元利用中影股權交易機會侵吞2.8億元，台北地院一審判蔡業務侵占罪3年半徒刑、違反商業會計法判刑6月，可易科罰金，蔡正元主張無罪提起上訴，今上午於審理程序時全部否認犯罪，並強調一審判決有誤，下午將再進行言詞辯論庭。

北院認為，蔡正元明知阿波羅持有中影股票，股票出售所得應歸阿波羅所有，並於2007年7月17日與阿波羅簽訂信託契約，擔任受託人，負責處理中影交付的4.3億元，卻因個人需求，侵占其中2億8032萬7983元；且故意遺漏會計事項，使不知情的記帳業者未將信託契約事項登載於會計科目，導致阿波羅2007年度財務報表發生不實結果。

北院認定，蔡正元以國民黨立法委員身分仲介中影股權交易案，竟利用身為阿波羅負責人機會侵占阿波羅股票出售後款項，掏空阿波羅高達2億8032萬7983元，嚴重侵害阿波羅利益，並故意遺漏會計事項，提領公司款項轉入個人帳戶，並挪用款項支付購屋、購車、投資股票、私人基金會支出。

蔡正元今包含業務侵占、背信、違反商業會計法的部分，全都否認犯罪，並強調一審判決有誤，針對侵占款項的部分，主張他認為自己可合法使用，原因要溯及最早款項之來源說起，他將在下午的言詞辯論庭說明清楚。

高等法院今上午進行審理程序，確認證據清單，下午則將再進行言詞辯論庭。

