為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    愈來愈會騙！詐團設投資圈套 還送「新手小白」理財書與鳳梨酥

    詐騙集團騙人投資前，寄送理財書和鳳梨酥降低被害人警戒心。（民眾提供）

    詐騙集團騙人投資前，寄送理財書和鳳梨酥降低被害人警戒心。（民眾提供）

    2025/08/22 14:25

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕台股行情這兩年衝新高，讓女子小藝（化名）心動想投資，但她自認是「股市小白」，透過臉書發現有專家指導如何買股，加入群組後，線上客服不斷噓寒問暖，還送她理財書和鳳梨酥，小藝卸下心防陸續投入金錢，最後才發現竟是一場空；刑事局南部打擊犯罪中心獲報逮捕該詐團的洗錢水房並逮捕8人，訊後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

    南打指出，包含小藝在內，共有5名受騙人在臉書誤入詐團投資圈套，進入「精選資訊（內部）」、「趨勢為王」的群組，遭慫恿「保證獲利，穩賺不賠」之下，下載「72 Pro」的 APP，被騙走200多萬元。

    詐團為了取信小藝等人，不時透過LINE關心他們的生活起居，像朋友般聊天互動，甚至還會寄理財書和鳳梨酥給他們，導致被害人逐漸卸下防備心，掉入詐騙所設的陷阱裡；當被害人匯款至人頭帳戶，詐團再指派車手至ATM提領贓款，由收水犯嫌交付水房。

    南打等單位經長期跟監、蒐證，終於在高雄市大寮區，查獲簡姓男子（30歲）、湯姓男子（26歲）以「黑人家族」當幫派名稱，並籌組水房，當車手自從自動櫃員機提領贓款後，交由水房購買虛擬貨幣，轉到國外洗錢。今年2月起，警方逮捕逮捕簡、湯8人到案，查扣手機等證物，8人被檢方諭令5萬至10萬元交保。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐騙集團騙人投資前，寄送理財書和鳳梨酥降低被害人警戒心。（民眾提供）

    詐騙集團騙人投資前，寄送理財書和鳳梨酥降低被害人警戒心。（民眾提供）

    詐騙集團騙人投資前，寄送理財書和鳳梨酥降低被害人警戒心。（民眾提供）

    詐騙集團騙人投資前，寄送理財書和鳳梨酥降低被害人警戒心。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播