愈來愈會騙！詐團設投資圈套 還送「新手小白」理財書與鳳梨酥

詐騙集團騙人投資前，寄送理財書和鳳梨酥降低被害人警戒心。（民眾提供）

2025/08/22 14:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台股行情這兩年衝新高，讓女子小藝（化名）心動想投資，但她自認是「股市小白」，透過臉書發現有專家指導如何買股，加入群組後，線上客服不斷噓寒問暖，還送她理財書和鳳梨酥，小藝卸下心防陸續投入金錢，最後才發現竟是一場空；刑事局南部打擊犯罪中心獲報逮捕該詐團的洗錢水房並逮捕8人，訊後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

南打指出，包含小藝在內，共有5名受騙人在臉書誤入詐團投資圈套，進入「精選資訊（內部）」、「趨勢為王」的群組，遭慫恿「保證獲利，穩賺不賠」之下，下載「72 Pro」的 APP，被騙走200多萬元。

詐團為了取信小藝等人，不時透過LINE關心他們的生活起居，像朋友般聊天互動，甚至還會寄理財書和鳳梨酥給他們，導致被害人逐漸卸下防備心，掉入詐騙所設的陷阱裡；當被害人匯款至人頭帳戶，詐團再指派車手至ATM提領贓款，由收水犯嫌交付水房。

南打等單位經長期跟監、蒐證，終於在高雄市大寮區，查獲簡姓男子（30歲）、湯姓男子（26歲）以「黑人家族」當幫派名稱，並籌組水房，當車手自從自動櫃員機提領贓款後，交由水房購買虛擬貨幣，轉到國外洗錢。今年2月起，警方逮捕逮捕簡、湯8人到案，查扣手機等證物，8人被檢方諭令5萬至10萬元交保。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

