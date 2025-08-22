為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    搶鬼門開前助送「回家」......男子騎車墜入東港漁港 今尋獲遺體

    海巡及消防艇發現吳男疑似卡在消波塊縫隙，已明顯失去生命跡象。（民眾提供）

    海巡及消防艇發現吳男疑似卡在消波塊縫隙，已明顯失去生命跡象。（民眾提供）

    2025/08/22 13:46

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港20日傳出1名男子騎機車墜入東港漁港，海巡安檢所及義警消搜索，甚至出動無人機助搜但依舊無果，直到今天上午終於東海岸際的消波塊附近發現男子，經打撈上岸，發現已明顯死亡，由於今天深夜就要「鬼門開」，打撈的單位搶在民俗禁忌前，將死者帶回以利家屬辦理後事。

    設籍內埔鄉的吳姓男子，於20日深夜不知何故騎乘機車從東港鎮東港海事後方紅燈塔處墜海，海巡及義警消獲報後，即啟動漏夜搜索，昨天白天因波浪可能有視線死角，於是出動無人機進行海空陸搜索，但依舊無果。

    由於今天深夜即將進入坊間所稱的「鬼門開」，因鬼月有親水及婚喪喜慶諸事不宜的傳統禁忌，雖然觀念多有淡薄，但對搜救者來說，在黃金救援72小時內將人找到則是最重要的任務，因此海巡東港、鹽埔安檢所及屏東的義警消不斷在岸際排班，就是盼早日助吳男「回家」。

    今天早上屏東縣消防局現場指揮官回報發現溺者，後由海巡小艇將39歲的吳男帶回岸上，經家屬確認後，將交由員警處理；據悉，吳男近期心情不佳，當天逕自騎車出門遠赴東港，未料竟在深夜衝入漁港淪波臣。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    海巡、消防打撈吳男屍身。（消防局提供）

    海巡、消防打撈吳男屍身。（消防局提供）

