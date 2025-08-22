男子推介高虹安臉書直播被稱「網軍」怒告網友 法官：已產業化不具貶意

台北地院簡易庭法官認為「網軍」已產業化，不具貶意，判郭男敗訴，王男免賠。可上訴。示意圖。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕郭姓男子前年4月在批踢踢實業坊（PTT）論壇八卦板發文推介高虹安的臉書直播，王姓男網友發現他多次發出高虹安和黃國昌的臉書直播文，列表整理其近期文章標題，回文指出「怎麼黃國昌跟高虹安直播都會上來八卦板貼文，這網軍也做得太明顯了吧」，郭男不滿被稱做網軍，名譽受損，怒告王男求償6000元；台北地院簡易庭法官認為「網軍」已產業化，不具貶意，判郭男敗訴，王男免賠。可上訴。

郭男提告主張，自己在2023年4月6日上午在PTT八卦板發一篇文「高虹安FB直播」，王男回文指出「又是你這個ID！怎麼黃國昌跟高虹安直播都會上來八卦板貼文，這網軍也做得太明顯了吧」，同時表列呈現他先前的發文，並在回應網友時又說「沒辦法，特定ID都會被推爆，網軍作業模式太明顯」、「這個網軍ID太誇張了，上百個爆文」。

郭男認為王男未經查證就誣指他是「網軍」，郭認為網軍常被用來描述為政治目的操縱、窺探而非正當牟利，是遭公眾貶鄙的貶義詞，侵害他的名譽，訴請王男賠償6000元。

王男以書狀答辯說，「網軍」並非只有郭男主張的意思，也有「網路義勇軍」的意涵，且八卦版不是政治討論版，他發文是希望對方節制，不要每幾天就貼同一個人的臉書及直播。

法官審理後認為，「網軍」乃「網路」與「水軍」的原詞語，疊加後所生成的新詞語，反映具特定目的，在網路上大量發布訊息的人群的社會現象；網路成為人際互動的重要媒介，在各類資訊流通介面上被廣泛運用，不止政治人物，政府機關、工商團體，無不各為其理念、政策、或商業行銷等目的，利用網路宣傳。

法官指出，為了操作宣傳的需求，事實上已經促進形成一定的市場、行業組織發展，形成產業化的結果，難以認定投身此行業的從業人員有所不當，因此，隨著網路發展越形深化，並滲入生活各層面，「網軍」客觀上不能判斷為足以貶損人格的負面用語。

法官還引用八卦版板規指出，縱使認為「網軍」是用來質疑發文目的，而有負面意涵，但綜觀王男發文，八卦板對於「政治八卦」設有發文規範，王男辯稱是因八卦版並非政治討論版，希望郭男能節制發文，並非沒有理由。

判決指出，王男是表達對郭的發文是否合乎板規的意見，攸關八卦版使用者的共同利益，屬可受公評之事，雖然「網軍」一詞令郭男不快，也未侵害郭男的名譽權，故駁回郭男之訴。可上訴。

