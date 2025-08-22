為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    李男砸早餐店今交保 竹檢命不得再恐嚇、騷擾

    針對新竹市早餐店的衝突事件，檢警專案小組今天拘提李男到案，檢察官訊問後，當庭依法諭知交保10萬元，並命其不得對被害人身體實施恐嚇、騷擾之行為。（記者廖雪茹攝）

    2025/08/22 13:21

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署今表示，針對新竹市早餐店的衝突事件，涉案李姓被告的暴力行為，已嚴重影響公共秩序，檢警專案小組今天拘提李男到案，經檢察官訊問後，認其涉犯刑法傷害、毀損、恐嚇等罪名，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施犯罪、勾串證人之虞，當庭依法諭知交保10萬元，並命其不得對被害人身體實施恐嚇、騷擾之行為。

    檢方發布新聞稿指出，新竹地檢署對此類暴力行為嚴厲譴責並高度重視，代理檢察長黃振倫獲悉後，立即指示主任檢察官邱志平、檢察官沈郁智指揮內政部警政署督察室、新竹市警察局督察科、新竹市警察局第三分局成立專案小組積極偵辦，釐清事實。

    專案小組於今天拘提李姓被告到案。另檢察官同步指揮專案小組調閱監視器影像等資料，以釐清當日警方執法狀況。

    檢方強調，對任何暴力脅迫或挑釁行為，必依法嚴懲，絕不寬貸，並呼籲社會大眾以冷靜理性方式解決爭端，共同維護治安，營造安心、安全的生活環境。

