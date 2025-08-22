為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    越籍男大生暑期打工淪車手 宜蘭婦人投資遭騙千萬元

    越籍男大生暑期打工淪車手，遭宜蘭警方壓制逮捕。（民眾提供）

    2025/08/22 13:03

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕來台留學的20歲吳姓越籍男大生，暑期打工卻遭詐團吸收淪為車手，被指派到宜蘭羅東向1名50多歲婦人收錢，未料被警方逮捕，婦人因誤信投資遭騙1200萬元，痛罵詐團「太可惡！」讓她省吃儉用下的存款，瞬間化為烏有。

    宜蘭50多歲婦人遭詐騙集團以投資股票為由，陸續投入1200萬元資金，親友苦勸有詐，但她仍堅信投資網站有經過金管會認證，絕對不會被騙，未料因遲遲無法取回獲利，驚覺遭詐報案。

    羅東警分局偵查隊長蔡承晏說，詐團因食髓知味，還持續慫恿被害人投入資金，警方獲報後隨即組成專案小組，約期面交後，順利逮捕集團派來的詐欺車手，全案依涉嫌詐欺、洗錢等罪嫌移請宜蘭地檢署偵辦，訊後遭羈押禁見。

    他說，這名外籍車手是大學生，經深入了解，發現詐團利用暑假期間，主打「高薪無經驗可」、「輕鬆致富、高額獎金」口號，引誘無社會經驗的學生族群投入詐騙車手工作，結果不僅沒賺到零用錢，反而面臨刑責及高額賠償金，呼籲民眾小心謹慎。

    宜蘭縣警察局今天在羅東警分局說明打詐績效，局長劉炯炫感謝轄內金融機構聯合攔阻並頒獎。他說，宜蘭今年1至7月份攔阻詐欺件數達238件，金額1億3243萬餘元，與去年同期相比件數增加47件、金額增加915萬餘元；其中羅東分局今年1至7月與轄內金融機構，聯合攔阻詐欺件數達73件，金額達2646萬餘元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    宜蘭縣警察局在羅東警分局說明打詐績效，局長劉炯炫（中）感謝轄內金融機構聯合攔阻並頒獎。（記者王峻祺攝）

    宜蘭羅東警分局今年1至7月與轄內金融機構，聯合攔阻詐欺件數達73件，金額達2646萬餘元，警民合影。（記者王峻祺攝）

