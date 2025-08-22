遭銀行少東前夫指索討5000萬 林穎孟：不知道可請求、感謝家暴男告知

前誠泰銀行少東林致光涉家暴前妻、無黨籍前台北市議員林穎孟被起訴。（資料照，本報合成）

〔記者甘孟霖／台北報導〕前誠泰銀行少東林致光涉家暴前妻、無黨籍前台北市議員林穎孟被起訴；林男透過辯護人代發聲明，強調絕無推倒或接觸林穎孟，並提及兩人婚姻僅維持9個月，林女在訴訟中曾提出要5千萬，質疑女方為此反覆提出刑事告訴。林穎孟今（22日）回應，並不知道五千萬這回事，原來有五千萬可以請求，謝謝家暴男告知。

林穎孟強調，林致光聲明當中指出先前多起不起訴案子並非事實，林致光不起訴的就只有一個案子，主因是證據不足，是2023年6月的傷害罪一件；當時士林地檢署認為證據沒有錄影，只有錄音和驗傷單，證據不足。

林穎孟說，去年9月15日的這起案件已經起訴，林致光所稱一開始士林地檢不起訴是認定「已過追訴期」，但後來高檢署發現士林地檢署搞錯，實際上並沒有過追訴期，就發回重新調查。另士林地檢主張這起犯罪地在台北改由北檢調查，所以北檢昨天才會起訴，「這個案子有錄影，他（指林男）家暴的行為都被錄下來」。

她也表示，不起訴案可發現，原來錄音、驗傷都不一定有用，要錄影才可能成為較強的證據，也證明家暴的蒐證、舉證在司法上的艱難。

另外，二人仍有夫妻剩餘財產案件於台北地院審理中，林致光律師指出，林穎孟對於僅維持9個月的婚姻，於訴訟中一度提出5千萬元要求，是否為此而反覆提出刑事告訴，不得而知，盼雙方回歸理性，於法庭內依法處理。

對此，林穎孟回應：「至於五千萬的要求我並不知道有這回事。家暴當然要賠償，但我不知道原來有五千萬可以請求，謝謝家暴男的告知。」

最後，林穎孟說，她的事件證明，即便受害人有保護令，家暴加害人即便被起訴，但加害人永遠不會道歉，只會繼續捏造事實，永遠不會認為自己的行為有錯。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

