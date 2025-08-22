為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    吸毒恍神偷走計程車遊大街 警漏夜狂追路邊圍捕到案

    警方路邊圍捕行竊計程車輛的陳男到案。（記者邱俊福翻攝）

    警方路邊圍捕行竊計程車輛的陳男到案。（記者邱俊福翻攝）

    2025/08/22 12:35

    〔記者邱俊福／台北報導〕從事餐飲業的39歲陳姓男子，昨天深夜於吸食毒咖啡包後，神情恍惚，見台北市松山路加油站路邊停放一輛未熄火的計程車，竟直接開走，一路危險駕車遊大街，所幸轄區台北市警信義分局三張犁派出所據報，透過監視器與車辨系統迅速掌握行車路線，於近1個小時後，今天凌晨便於北市八德路趁其等候紅綠燈時，一舉攔車逮人送辦。

    警方表示，昨天深夜23時38分許，一名吳姓運將因尿急將計程車於未熄火之狀態下停於北市松德路路旁，下車跑到附近松山路加油站如廁，當吳男如廁完欲取車時，親眼目擊計程車遭不詳人士開走，便趕緊立即向警方報案。

    警方據報後，調閱監視器確認計程車是遭不明人士竊取，馬上著手積極查緝，並通知市警局勤務指揮中心協助通報實施攔截圍捕，案經警方循線調閱監視器及車辨系統發現該失竊計程車，被竊後往國父紀念館，隨後又從光復南路一路往北，最後再轉回北市八德路四段一帶。

    今日零時25分許，警方最後在松山區八德路四段一帶，追上失竊計程車，見剛好停車等候紅綠燈，數輛警車馬上一擁而上，攔下計程車，並上前將涉及偷車的駕駛陳男拉下車，帶回派出所偵辦。

    警訊時，陳男表達當時剛吸食毒咖啡包，見該計程車未熄火便開走欲返回北市信義區住處，但卻一直找不到回家的路；警方詢後依竊盜罪移送台北地檢署偵辦，另陳嫌自稱有施用毒咖啡包，也已採尿送驗，俟尿液檢體報告回覆後，再持續擴大偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播