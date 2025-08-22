花蓮新天堂樂園停車場火燒車 43歲男死者「最後通訊」曝光

花蓮吉安鄉台開公司的新天堂樂園停車場發生火燒車，消防人員趕到現場連忙佈水線滅火、急著查看內部有無人員受困。（消防局提供）

2025/08/22 12:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮吉安鄉台開公司新天堂樂園停車場位置空曠，今天清晨3點多一輛停放在場內的車輛突然冒出熊熊大火，消防隊趕到現場撲滅火勢，卻發現車內有一具男焦屍，清查身分是一名43歲鍾姓男子，但他經濟無虞有工作，最近還要搬家，事故原因費解，警方表示將深入調查釐清。

火場新天堂樂園停車場內凌晨時分空曠只剩一輛轎車，清晨3點多卻冒出濃煙、爆炸聲及火光，目擊保全急忙報案，保全還說，原本想拿滅火器協助滅火，但火勢已不可收拾！

消防局接獲3點17分獲報後由吉安消防分隊仁里分隊出動3車15人前往現場灌救，花了10分鐘左右撲滅火勢，但消防人員檢查殘火時發現車內駕駛座有一男子遺體，全身已燒到焦黑無法辨識，消防局說，詳細起火原因待火災調查科調查。

吉安警分局表示，男子因遺體燒黑到無法辨識，不過由於火勢太大，車子燒到只剩車架，顏色型號都無法確認，遺體初步看推測為男性；今天上午鑑識科與消防火調科都到場，不過車內沒有發現木炭或鋼盆等物品，也沒有發現遺書，起火原因尚待確認。

透過車牌確認，駕駛座上死者推測是43歲鍾姓車主，他已婚且有6歲兒子，最近要搬新家，最後通訊還是跟家人討論新房子裝潢的事情，經濟狀況也沒有問題，警方表示將在深入調查死因。

花蓮吉安鄉台開公司的新天堂樂園停車場發生火燒車，43歲駕駛被發現時已燒成焦屍。（消防局提供）

