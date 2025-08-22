為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    向調查官刺探法輪功資料 台商當共諜判刑1年2月定讞

    台商薛楨純遭中國國安部吸收充當共諜，遭法院判刑1年2月定讞。（資料照）

    台商薛楨純遭中國國安部吸收充當共諜，遭法院判刑1年2月定讞。（資料照）

    2025/08/22 11:38

    〔記者張文川／台北報導〕退役士官、台商薛楨純被中國國安部吸收充當共諜，向新北市賴姓調查官打聽「法輪功」創辦人李洪志、李美歌父女的入出境紀錄，他否認犯罪。一審判1年2月徒刑，高等法院二審、更一審認定是調查官主動邀約示意，改判薛無罪；更二審再次逆轉，認定薛刺探、蒐集公務上應秘密文書，意圖危害國家、社會安全，依國家安全法之刺探蒐集公務應秘密未遂罪，改判1年2月徒刑；最高法院駁回上訴定讞，薛近期須入獄。

    薛男為中正預校畢業的士官，2002年從陸軍飛彈指揮部士官除役。檢方指控，薛楨純2014年初赴中國投資，經友人介紹認識綽號「王總」、「小鄭」等中國國安部第四局官員，二人要求薛楨純蒐集我國外交往來資訊、引薦認識的官員、民代。

    薛楨純2017年考取政治大學戰略與國際事務碩士在職專班，賴姓同學是新北市調查官，2018年2、3月間趁聚餐時，開口向賴索取李洪志、李美歌的入出境紀錄，賴錄音、舉報，北檢依違反國安法起訴薛。

    薛楨純答辯是賴姓調查官想「布建」他，他在飯局吹噓和「王總」2人的交往，是在胡扯，但一說就下不了台，才一路吹下去。

    一審台北地院認為，薛男偵查時已交代與「王總」2人的認識經過，且在賴男的錄音中，薛明確告知「王總」2人是中國國安部第四局官員，顯非虛構，依國安法的刺探公務秘密未遂罪判刑1年2月。

    二審高院審理時，薛楨純稱2次餐敘都是賴主動邀約，說有績效壓力，要求他提供情資，他無意刺探情資，且無從證明「王總」2人是中國黨政軍機關人員，且薛為被動受邀，錄音中也未提及李洪志父女姓名，改判薛無罪；更一審仍認定犯罪證據不足，仍判無罪，被最高法院撤銷發回。

    高院更二審依供述與事證認定薛確有刺探犯行，「王總」2人確為中國國安部第四局人員，入出境資訊確為公務上應秘密文書，不因對象是否為法輪功人士而不同，薛的行為危害社會安定，薛男是預備士官，卻於轉職從商後，罔顧國家栽培照顧，為中方刺探入出境資訊，維持一審有罪、量刑1年2月的判決。

    最高法院認為更二審判決無誤，駁回薛的上訴定讞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播