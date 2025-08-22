向調查官刺探法輪功資料 台商當共諜判刑1年2月定讞

台商薛楨純遭中國國安部吸收充當共諜，遭法院判刑1年2月定讞。（資料照）

2025/08/22 11:38

〔記者張文川／台北報導〕退役士官、台商薛楨純被中國國安部吸收充當共諜，向新北市賴姓調查官打聽「法輪功」創辦人李洪志、李美歌父女的入出境紀錄，他否認犯罪。一審判1年2月徒刑，高等法院二審、更一審認定是調查官主動邀約示意，改判薛無罪；更二審再次逆轉，認定薛刺探、蒐集公務上應秘密文書，意圖危害國家、社會安全，依國家安全法之刺探蒐集公務應秘密未遂罪，改判1年2月徒刑；最高法院駁回上訴定讞，薛近期須入獄。

薛男為中正預校畢業的士官，2002年從陸軍飛彈指揮部士官除役。檢方指控，薛楨純2014年初赴中國投資，經友人介紹認識綽號「王總」、「小鄭」等中國國安部第四局官員，二人要求薛楨純蒐集我國外交往來資訊、引薦認識的官員、民代。

請繼續往下閱讀...

薛楨純2017年考取政治大學戰略與國際事務碩士在職專班，賴姓同學是新北市調查官，2018年2、3月間趁聚餐時，開口向賴索取李洪志、李美歌的入出境紀錄，賴錄音、舉報，北檢依違反國安法起訴薛。

薛楨純答辯是賴姓調查官想「布建」他，他在飯局吹噓和「王總」2人的交往，是在胡扯，但一說就下不了台，才一路吹下去。

一審台北地院認為，薛男偵查時已交代與「王總」2人的認識經過，且在賴男的錄音中，薛明確告知「王總」2人是中國國安部第四局官員，顯非虛構，依國安法的刺探公務秘密未遂罪判刑1年2月。

二審高院審理時，薛楨純稱2次餐敘都是賴主動邀約，說有績效壓力，要求他提供情資，他無意刺探情資，且無從證明「王總」2人是中國黨政軍機關人員，且薛為被動受邀，錄音中也未提及李洪志父女姓名，改判薛無罪；更一審仍認定犯罪證據不足，仍判無罪，被最高法院撤銷發回。

高院更二審依供述與事證認定薛確有刺探犯行，「王總」2人確為中國國安部第四局人員，入出境資訊確為公務上應秘密文書，不因對象是否為法輪功人士而不同，薛的行為危害社會安定，薛男是預備士官，卻於轉職從商後，罔顧國家栽培照顧，為中方刺探入出境資訊，維持一審有罪、量刑1年2月的判決。

最高法院認為更二審判決無誤，駁回薛的上訴定讞。

