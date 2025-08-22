聚餐口角再約單挑 越南籍男子揮菜刀砍死同鄉

桃園地檢署已因殺人案件，將越南籍胡姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/08/22 10:46

〔記者周敏鴻／桃園報導〕28歲越南籍胡姓男子與同鄉花姓男子是同事，4月24日傍晚，他們與其他友人相約吃羊肉爐，席間胡男、花男發生爭執而動手推擠後，胡男忿忿不平離開，再打電話邀花男「單挑」，花男赴約，卻被胡男持菜刀揮砍殺傷，送醫不治，桃園地檢署今天偵結，已因殺人案件，將胡男提起公訴。

4月24日晚間，胡男等4人相約吃羊肉爐，席間胡男、花男為了工作上的瑣事，發生爭執，卻愈吵愈兇，爆發推擠衝突，2人還互相叫囂嗆聲，引起羊肉爐店內一陣騷亂，桃檢調查，胡男經友人勸架後先離開，卻愈想愈不爽，打電話給仍在吃羊肉爐的花男，約花男在八德區的工地單挑，花男同意後，胡男先返回租屋處拿了菜刀，再前往工地等待。

請繼續往下閱讀...

當晚10點多花男搭乘計程車抵達工地，撿起地上的鐵條當武器，但他衝向胡男過程中，卻被推倒在地，胡男於是拿出預藏的菜刀，猛力揮砍花男的左胸等部位4刀後逃逸；花男雖勉強走出工地、到路旁想要攔車求助，卻因失血過多、體力不支倒地，經路人報警將他送醫，仍於隔天上午8點多宣告不治。

胡男行兇後，返回租屋處收拾行李，趕忙逃到龜山區的友人租屋處想要躲藏，卻只花6個多小時，就被警方逮回，他坦承犯案，已被桃園地檢署因殺人案件提起公訴。

