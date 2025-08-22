全台最大境外幣商「幣想」勾結詐團害千人洗錢逾23億！檢求重刑25年

警方逮捕「幣想」公司負責人施啟仁。（資料照）

2025/08/22 10:58

〔記者劉詠韻／台北報導〕全台門市最多的境外虛擬資產交易所「幣想」（CoinW），涉嫌勾結詐騙集團，假藉設立加盟門市販售虛擬幣USDT，對外宣稱「全國唯一金管會授權」，實際上淪為詐騙金流據點，短短一年間，吸金逾12億元，受害人多達1500餘人；檢方追查發現，詐團透過層層轉帳洗錢，洗錢金額高達23億元。士林地檢署今偵結，全案依詐欺、洗錢防制法等罪起訴14人，並建請法院對主嫌施啟仁求處25年徒刑。

檢警調查，主嫌施啟仁與黑幫勢力關係密切，親戚為天道盟正義會大哥，加盟業者中也有竹聯幫成員。施啟仁擔任CoinW台灣負責人，林姓妻子則為亞太區總監，二人未依規向金管會登記，斥資1920萬美元入股「幣想科技」，藉殼取得合法外衣，再招募加盟店收取數百萬元加盟金，由王男掌控資金，透過保全公司入金機收現，再換匯購買USDT，最終流入CoinW錢包。

請繼續往下閱讀...

表面上，門市提供虛擬幣交易，實際卻是詐團洗錢管道。詐團以「假投資」誘騙民眾持現金購買USDT，再要求轉至指定錢包，並透過層層轉帳掩飾金流。自2023至2024年間，共有1539名被害人受騙，損失逾12.7億元，洗錢金額高達23億元。

檢方追查，部分黑幫分子受邀加盟，藉實體門市博取社會信任，CoinW台灣團隊更對外宣稱「獲金管會合法授權」，積極招攬投資，致使不少民眾誤信交易安全無虞。

檢警行動中前往CoinW全國45處門市及7處住處同步搜索，拘提施啟仁等7人，並通知多名員工到案，查扣證物包括64萬7670顆USDT、0.0356顆BTC、1,520顆TRX（總值約2134萬元）、現金6049萬元，以及經營合約書、法拉利與瑪莎拉蒂休旅車等。此外，行動中即時攔阻15名被害人，阻止資金損失約282萬元。

檢方依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及未登記提供虛擬資產服務等罪，共起訴施啟仁等14人；其中主嫌施啟仁因負責整個詐騙計畫的籌劃與資金流向，建議求處最高刑期25年。

至於楊、王二人，若配合自白並繳回犯罪所得，可依規定減刑；其餘涉案員工與加盟店主則依涉案情節建議從輕量刑，部分可考慮緩刑；另古男涉一般詐欺300萬元，檢方建議判刑5月。

警方蒐證完備，4月24日前往幣想公司全國45處門市據點及7處住處同步搜索，拘提公司負責人施啟仁等7人。（資料照）

警方查扣證物包括64萬7670顆USDT、現金6049萬元，以及法拉利與瑪莎拉蒂休旅車等。（資料照）

檢警調查，詐團以「假投資」誘騙民眾持現金購買USDT，再要求轉至指定錢包，並透過層層轉帳掩飾金流。自2023至2024年間，共有1539名被害人受騙，損失逾12.7億元，洗錢金額高達23億元。（記者劉詠韻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法