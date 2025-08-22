徒步環島變詐騙逃亡！ 19歲男騙得90萬回家剩18元

19歲楊姓男子徒步環島變詐騙逃亡，詐騙90萬元旅費全靠騙。（民眾提供）

2025/08/22 11:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕19歲楊姓男子高中畢業後，決定徒步環島之旅，竟把環島旅費動到三方詐騙的歪腦筋，網路社群佯稱有林俊傑、告五人、張學友演唱會門票，另向民宿旅店老闆要付費帳號，騙歌迷匯款至民宿帳戶，邊環島邊詐騙90萬元，走了近600公里回到台南住處僅剩18元。

高市刑警大隊今（22）日召開記者會指出，上周獲報組成專案，查出全台逾45人受害，據調查，楊嫌以自學方式精進詐騙手法，先於社群網站演唱會門票買賣專頁上張貼販售資訊，謊稱持有「張學友」、「林俊傑」、「告五人」、「BABY MONSTER」、「LE SSERAFIM」等知名藝人演唱會門票，藉此吸引被害人上鉤。

楊嫌為降低被害人警覺心，他刻意引導買家使用「無卡提款」功能，據了解，「無卡提款」原為金融機構便利民眾提領現金措施，僅需輸入預約代碼與認證碼，即可透過ATM免卡提款，卻讓對方誤以為無需將款項匯入他人帳戶即可完成交易，進而落入詐騙陷阱。

楊嫌疑以徒步環島旅遊規避警察機關查緝，持續用詐得贓款支付飯店住宿、交通及日常生活開銷，行蹤飄忽不定，彷彿電影《神鬼交鋒》現實版，以旅遊之名行詐騙逃亡之實。

因歌迷匯款至指定帳戶（實為民宿帳戶）後無下文，未取得演唱會門票才驚覺受騙、報警，民宿老闆也發現自己的帳號竟成警示帳戶，警方循線逮獲楊嫌時，他已將詐款花用殆盡，僅以一包薯條與一杯飲料果腹，身上也只剩18元。

高市刑大依刑法加重詐欺罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦，經檢察官聲請羈押，獲屏東地方法院裁定羈押禁見。

