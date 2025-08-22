為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    男碩士駡我國外館爛卻讚中國好棒棒 女同事無端受牽連開吉

    郭姓男子發文指控我國外交使館不幫忙台灣人，卻無端牽扯女同事做詐騙被判刑。（翻攝PTT）

    2025/08/22 11:28

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕郭姓男子到杜拜工作，聲稱遭男房東性侵未遂，他稱致電我國當地外館求援，竟被質疑是不是「台灣人」 最後在中國大使館幫忙才獲得協助，郭男在PTT發文公審外交部，文中卻扯「台灣人在杜拜做詐騙與博弈詐騙台灣人」，還附上前公司女同事的照片，女同事氣炸報警，郭男遲未回國被發布通緝，直到今年返台後被逮，法官依加重誹謗罪判徒刑2月，得易科罰金。

    判決指出，2021年3月16日，有碩士學歷的郭姓男子在PTT上以「杜拜被強暴 → 外交部：你是台灣人嗎？」為題，發文聲稱自己在杜拜當地工作時，遭男房東性侵未遂，他致電我國駐杜拜辦事處，但外館人員不但沒有提供協助，還質疑他是不是台灣人，最後還是透過中國大使館的幫忙才順利獲得協助。

    郭男文章末端，寫了一句 「台灣人在杜拜做詐騙與博弈詐騙台灣人，檢警偵查中」並附上疑似新聞照片，但照片中的3男1女，其中的1名女生是郭男任職杜拜遊戲公司的人資同事，女同事得知自己無端受牽連，更被胡亂指控是詐騙集團，氣得報警提告。

    由於郭男一直在國外未返台被發布通緝，直到今年返台後被逮送審；高雄地方法院審理時，郭男否認發文，辯稱自己的帳號被盜，但法官查詢發文的IP位置在杜拜，郭男當時人也在杜拜，如果是被盜帳號，IP位址不可能一致，加上相關事證都打臉郭男說詞，因此法官依加重誹謗罪判他徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

