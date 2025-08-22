北市警「台版李多慧」擅追蹤 帶學弟找到民眾遺失物還逮到侵占犯

寧夏路派出所警員林庭萱（左）、實習生陳冠恩（右）。（記者劉慶侯翻攝）

2025/08/22 10:46

〔記者劉慶侯／台北報導〕容貌和笑容有點像韓籍啦啦隊員李多慧的北市警大同分局寧夏路派出所警員林庭萱，值班時接獲林姓妙齡女子報案說耳機和皮包不慎遺失。林員帶著實習警員調閱街頭監視畫面一路追蹤，不僅尋回遺失物還逮到侵占犯，讓原本對找回遺失物不抱希望的林女欣喜的取回物品還特別致電分局感謝這位她口中的「林姐姐」。

警方表示，林女月前神色慌張的走入北市警大同分局寧夏路派出所向值班警員林庭萱報案，說她剛剛走在路上不慎遺失包包及耳機，因耳機價值不菲且意義重大，她循原路找尋未果，心急如焚，所以請警方幫忙尋找。

請繼續往下閱讀...

林庭萱在外貌和神情上都有點像來台工作的韓國籍知名啦啦隊員李多慧，加上她本身也愛笑和親切，因此立即先安撫這位林女的情緒，並詳細詢問相關細節，完成報案手續。

隨後，林庭萱便指導正在派出所見習的警專實習生陳冠恩調閱街頭監視器畫面，傳授相關追查的方法和技巧。經共同透過監視器影像，終於發現林女是行走至民生西路171巷與萬全街口時，包包掉在路旁，遭管姓男子撿走。

兩人不僅找到遺失地點，從遺失地點透過分析研判以及比對數十個鏡頭，不斷抽絲剝繭，最終找到侵占包包及耳機的管嫌租住處，也順利取回林女的物品。

值得一提的是，在這次偵辦過程中，警專實習學生陳冠恩是金門子弟，哥哥和叔叔也都是警察人員，可謂是「警察世家」，而警專43期的陳冠恩畢業於新北市立板橋高中後也考取國立中興大學，因信念而選擇警專就讀，期許自己繼承家族傳統。

林小姐在包包及耳機失而復得之後，十分感動警方熱心幫忙，特別親自致電大同分局，希望表揚警員林庭萱及警專實習生，此事才因而曝光。

民眾遺失的包包及手機。（記者劉慶侯翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法