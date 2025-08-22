為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    掩護業者挖土方回填廢棄物 桃市警與稽查員共4人收賄

    吳姓男子涉嫌挖取土方回填廢棄物被查獲。（檢方提供）

    吳姓男子涉嫌挖取土方回填廢棄物被查獲。（檢方提供）

    2025/08/22 10:03

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市吳姓男子涉嫌挖取土方回填廢棄物，桃園地檢署日前已起訴吳，桃檢追查時發現，曾在市府警察局、環保局服務的黃姓巡佐、張姓稽查員等4人，涉嫌向吳索取「公關費」等，收賄至少254萬元，已因違反貪污治罪條例等案件，將黃等9人提起公訴，桃檢指出，黃等人為警職、環保人員，卻未能恪遵法令，嚴重傷害公部門信譽，已請求法官從重量刑。

    桃檢調查，市警局楊梅警分局黃姓巡佐由桃園警分局陳姓小隊長牽線結識吳男，談定以每月18萬元公關費，換取「警方不取締回填土方」承諾後，自2024年7月到今年2月，陸續由黃收受42萬元賄賂，而陳則收取2萬元謝金；另，黃帳戶內被陸續存入現金共184萬元，卻未曾提出合理說明；吳男還找上市警局大園警分局朱姓警員，約定每月支付2萬元換取不取締廢土回填，桃檢掌握，2024年7月到同年12月，吳交付12萬元賄賂。

    至於環保局張姓稽查員，則向吳男索賄，桃檢指出，吳以工地小車300元、大車600元代價賄賂，以免被查緝，去年分兩度共交付14萬3400元給張；張去年8月離職後，擔任吳的公司「環保顧問」到同年9月底，收取約40萬元顧問費，明顯違反公務員「旋轉門」規定。

    另，桃檢追查過程，意外發現陳姓小隊長與市警局刑事警察大隊陳姓偵查佐數度為了績效，製作不實筆錄以聲請搜索、報領工作獎金，兩人共詐得工作獎勵金5萬元。

    吳姓男子涉嫌挖取土方回填廢棄物被查獲。（檢方提供）

    吳姓男子涉嫌挖取土方回填廢棄物被查獲。（檢方提供）

    吳姓男子涉嫌挖取土方回填廢棄物被查獲。（檢方提供）

    吳姓男子涉嫌挖取土方回填廢棄物被查獲。（檢方提供）

