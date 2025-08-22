為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    小三到住處拍裸照、傳播性病 法官認惡性判賠30萬

    人夫與小三車震染性病傳染給妻子，小三竟還侵門踏戶拍裸照。（情境照）

    人夫與小三車震染性病傳染給妻子，小三竟還侵門踏戶拍裸照。（情境照）

    2025/08/22 10:00

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹林女介入他人婚姻，不僅將性病藉由人夫傳染給妻子，還嗆「我跟你老公是白天夫妻，你是晚上的」等語，致人妻痛苦不堪，憤而求償60萬元。新竹地院審理發現林女竟侵門踏戶，大膽在夫妻臥室拍裸照，判小三需賠償30萬元。

    110年結婚的陳女說，平日為先生張男張羅打理其所成立公司事務，不料去年6月張男認識林女後，竟發展婚外情，多次在她的租屋處或不明地點發生性關係，並拍攝性愛照片及影片，林女因此透過性行為傳染性病給張男，張男再輾轉傳染給妻子，致她病情惡化，林女更於今年1月談判中，大言不慚說夫妻承租的工作室，是他倆「愛的小窩」，叫她不能擅入，又以小三之姿逼迫離婚，甚至向陳女表示「我跟你老公是白天夫妻，你是晚上的」等語，致她痛苦不堪。憤而求償60萬元。

    全案審理時，林女自承曾於去年7至9月，於車內與張男發生性行為2次，且陳女提出林女裸露身體照片，拍攝地點即包含夫妻住處，衡情該處應存有陳女女性生活用品，則林女應會發現女主人的存在，或至少對張男婚姻狀態應有所懷疑，凡此均足認林女對張男為有配偶之人之事，應屬知悉。

    法官認為二人間顯已逾越一般男女正常交往分際，且其明知張男為有配偶之人，行為足以破壞他人婚姻生活圓滿、安全及幸福，屬不法侵害配偶權，且情節重大，最後判賠30萬元。

