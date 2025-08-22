疑欠工資又借錢不還 高雄男25刀砍死友人

黃姓男子因精神狀況出問題，不滿友人欠錢不還還欠工資，竟拿鐮刀把對方砍死。（民眾提供）

2025/08/22 09:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕62歲黃姓男子不滿友人蘇姓男子欠他工資，還向他借錢不還，黃男不爽去蘇家要錢，雙方一言不和，黃男拿出預藏的鎌刀，朝蘇男身體和頭部揮砍，造成蘇男送醫急救3天後宣告不治，法官發現，黃男行凶時精神狀況有問題，送鑑定後發現是思覺失調症並處於急性發作期，因此依殺人罪判他徒刑8年，刑滿後令入相當處所或以適當方式，施以監護5年。

判決指出，去年9月9日晚上8點多，高雄市林園區潭頭路一帶民宅傳出民眾打架滋事，警方出動快打部隊到場，員警發現，黃姓男子正壓在蘇男身上，手上還拿著一把鐮刀不斷揮舞，員警上前將黃男逮捕，並將血流滿地的蘇男送醫急救。



蘇男經醫院搶救3天後仍宣告不治，檢警調查時，得知黃、蘇兩人是朋友，黃因不滿蘇男欠他工資不給，借錢給蘇男也不還，他一時氣不過，才會騎車去找蘇男理論，結果2人一言不和才會動手砍人。

高雄地方法院審理時，黃男坦承犯行，法官發現他的精神狀況有問題，進行精神鑑定後，報告指出，黃男從去年5月就出現友人說被害人要殺死他的幻聽，案發前三個月就精神狀況不佳、無法上班，自言自語說工廠裡面死了三百多人，8月開始聽到鬼叫的聲音。

黃男原本都有服藥控制病情，但去年8月21日因為發生抽搐，開始完全不服用藥物，心情變得更不穩定，容易緊張急躁、胡思亂想想，案發當日家屬見到他，呈現發病狀態的語無倫次，以及出現哥哥及嫂嫂為故意避著他，躲到外縣市的妄想，研判行凶時應處於急性發作時期。

由於黃男經濟狀況不好，只拿得出8萬元跟家屬和解，家屬拒絕，法官根據醫院報告，認定他即使維持過往治療模式，仍有再犯或危害公共安全之虞，因此依殺人罪判他徒刑8年，刑滿後令入相當處所或以適當方式，施以監護5年，可上訴。

